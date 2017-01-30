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خريطة الإنترنت في العالم.. دولة عربية بالمركز الأول

قالت دراسة إحصائية: إن عدد المتصلين بشبكة الإنترنت في العالم، فاق 3 مليارات و700 مليون مستخدم؛ مما يعني ارتفاع عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية بواقع 10% من سكان المعمورة البالغ عددهم نحو 7 مليارات ونصف المليار.

 

وأوضحت الدراسة التي أعدتها شركة "هوتسوت" لأبحاث الإنترنت، أن ارتفاع العدد يعود إلى التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات في العالم من جهة، وانخفاض الأسعار من جهة أخرى.

 

إفريقيا الأقل

وذكرت أن سكان القارة الإفريقية هم الأقل اتصالاً بالإنترنت؛ إذ لا تزيد نسبتهم عن 29%، يليهم سكان جنوب آسيا بنسبة 33%، ثم آسيا الوسطى بنسبة 48%.

 

الإمارات

وأشارت الدراسة إلى أن دولة الإمارات هي الأولى عالمياً في نسبة الاتصال بالإنترنت التي تصل إلى 99% من عدد السكان؛ أما كوريا الشمالية فتملك النسبة الأدنى؛ إذ لا يزيد عدد المتصلين بالإنترنت على 16 ألفا؛ أي ما يعادل نسبة واحد من 10% فقط من السكان.

 

الحاسوب والمحمول

وشهدت الوسائط، التي تُستخدم للاتصال بالشبكة تغيراً هي الأخرى؛ فانخفضت نسبة استخدام الحاسوب بواقع 20%؛ لكنها ارتفعت على الهواتف المحمولة بواقع 30%.

 

ويملك نسبة 66% من سكان العالم هاتفاً على الأقل، ويستخدم 34% منهم أجهزتهم الذكية للتواصل الاجتماعي.

 

فيسبوك

ويبقى أن "فيسبوك" يملك العدد الأكبر من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بواقع مليار و800 مليون مستخدم، 55% منهم ينشطون يومياً.

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خريطة الإنترنت في العالم.. دولة عربية بالمركز الأول
سبق

قالت دراسة إحصائية: إن عدد المتصلين بشبكة الإنترنت في العالم، فاق 3 مليارات و700 مليون مستخدم؛ مما يعني ارتفاع عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية بواقع 10% من سكان المعمورة البالغ عددهم نحو 7 مليارات ونصف المليار.

 

وأوضحت الدراسة التي أعدتها شركة "هوتسوت" لأبحاث الإنترنت، أن ارتفاع العدد يعود إلى التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات في العالم من جهة، وانخفاض الأسعار من جهة أخرى.

 

إفريقيا الأقل

وذكرت أن سكان القارة الإفريقية هم الأقل اتصالاً بالإنترنت؛ إذ لا تزيد نسبتهم عن 29%، يليهم سكان جنوب آسيا بنسبة 33%، ثم آسيا الوسطى بنسبة 48%.

 

الإمارات

وأشارت الدراسة إلى أن دولة الإمارات هي الأولى عالمياً في نسبة الاتصال بالإنترنت التي تصل إلى 99% من عدد السكان؛ أما كوريا الشمالية فتملك النسبة الأدنى؛ إذ لا يزيد عدد المتصلين بالإنترنت على 16 ألفا؛ أي ما يعادل نسبة واحد من 10% فقط من السكان.

 

الحاسوب والمحمول

وشهدت الوسائط، التي تُستخدم للاتصال بالشبكة تغيراً هي الأخرى؛ فانخفضت نسبة استخدام الحاسوب بواقع 20%؛ لكنها ارتفعت على الهواتف المحمولة بواقع 30%.

 

ويملك نسبة 66% من سكان العالم هاتفاً على الأقل، ويستخدم 34% منهم أجهزتهم الذكية للتواصل الاجتماعي.

 

فيسبوك

ويبقى أن "فيسبوك" يملك العدد الأكبر من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بواقع مليار و800 مليون مستخدم، 55% منهم ينشطون يومياً.

30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
11:47 AM

خريطة الإنترنت في العالم.. دولة عربية بالمركز الأول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت دراسة إحصائية: إن عدد المتصلين بشبكة الإنترنت في العالم، فاق 3 مليارات و700 مليون مستخدم؛ مما يعني ارتفاع عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية بواقع 10% من سكان المعمورة البالغ عددهم نحو 7 مليارات ونصف المليار.

 

وأوضحت الدراسة التي أعدتها شركة "هوتسوت" لأبحاث الإنترنت، أن ارتفاع العدد يعود إلى التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات في العالم من جهة، وانخفاض الأسعار من جهة أخرى.

 

إفريقيا الأقل

وذكرت أن سكان القارة الإفريقية هم الأقل اتصالاً بالإنترنت؛ إذ لا تزيد نسبتهم عن 29%، يليهم سكان جنوب آسيا بنسبة 33%، ثم آسيا الوسطى بنسبة 48%.

 

الإمارات

وأشارت الدراسة إلى أن دولة الإمارات هي الأولى عالمياً في نسبة الاتصال بالإنترنت التي تصل إلى 99% من عدد السكان؛ أما كوريا الشمالية فتملك النسبة الأدنى؛ إذ لا يزيد عدد المتصلين بالإنترنت على 16 ألفا؛ أي ما يعادل نسبة واحد من 10% فقط من السكان.

 

الحاسوب والمحمول

وشهدت الوسائط، التي تُستخدم للاتصال بالشبكة تغيراً هي الأخرى؛ فانخفضت نسبة استخدام الحاسوب بواقع 20%؛ لكنها ارتفعت على الهواتف المحمولة بواقع 30%.

 

ويملك نسبة 66% من سكان العالم هاتفاً على الأقل، ويستخدم 34% منهم أجهزتهم الذكية للتواصل الاجتماعي.

 

فيسبوك

ويبقى أن "فيسبوك" يملك العدد الأكبر من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بواقع مليار و800 مليون مستخدم، 55% منهم ينشطون يومياً.

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