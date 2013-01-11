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خطأ مطبعي في أسئلة يُعيد 337 متقدماً بعد إنهاء اختبارهم

مكتبة الملك فهد أشعرتهم برسالة وطالبتهم بالعودة مرة أخرى للاختبار

تفاجأ قرابة 337 متقدماً على وظيفة محلل نظم بالمرتبة السابعة بمكتبة الملك فهد الوطنية برسالة تفيدهم بإعادة اختبارهم للمرة الثانية بسبب خطأ مطبعي في الأسئلة.

وتفصيلاً وبعد أن أنهى 337 متقدماً للاختبار والذي أقيم صباح يوم أمس الأحد وتوافد عليه المتقدمون من أنحاء المملكة في مدينة الرياض بمكتبة الملك فهد الوطنية، وبعد قضائهم ساعات الامتحان وتكبدهم عناء السفر والتنقل عاد كل منهم إلى موقعه منتظرين نتائج الاختبار، إذ تفاجؤوا بوصول رسالة لهم اليوم الاثنين على جوالاتهم تفيدهم بوجود خطأ مطبعي في الأسئلة والتي اختبروها اليوم وسيتم إعادتها لهم الثلاثاء القادم.

وقال أحد المتضررين من هذا الخطأ: اضطررت لركوب النقل الجماعي قادماً من مكة إلى الرياض لعدم وجود رحلة طيران وخشية من ضياع موعد الاختبار، وأقمت في إحدى الشقق بمبلغ كبير، وتمكنت من الحصول على تذكرة للعودة إلى الرياض بعد انتهاء الاختبار، وبعد أن وصلت تفاجأت بهذه الرسالة والتي فيها وعيد وتهديد لنا نحن المختبرين بأن من لم يحضر سيحرم من الاختبار.

وتساءل: من يتحمل هذا الخطأ وما ينتج عنه من تبعات؟.. يجب محاسبة المتسبب فيه أو توزيع درجة السؤال على الأسئلة الأخرى دون هذا العناء والتعب.

نص الرسالة: تعتذر مكتبة الملك فهد الوطنية لجميع المتسابقين على وظيفة محلل نظم (المرتبة السابعة) لوجود خطأ مطبعي في أسئلة الاختبار الذي عقد اليوم الأحد الموافق 1438/4/10

وعليه فقد تقرر إعادة الاختبار التحريري لجميع المرشحين المعلنة أسماؤهم على بوابة المكتبة يوم الثلاثاء الموافق 1438/4/19 في تمام الساعة العاشرة صباحاً نأمل من الجميع الحضور في الموعد الجديد.

علماً بأن عدم الحضور يعد عدولاً عن الرغبة في المسابقة على الوظيفة.

مع أمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خطأ مطبعي في أسئلة يُعيد 337 متقدماً بعد إنهاء اختبارهم
سبق

تفاجأ قرابة 337 متقدماً على وظيفة محلل نظم بالمرتبة السابعة بمكتبة الملك فهد الوطنية برسالة تفيدهم بإعادة اختبارهم للمرة الثانية بسبب خطأ مطبعي في الأسئلة.

وتفصيلاً وبعد أن أنهى 337 متقدماً للاختبار والذي أقيم صباح يوم أمس الأحد وتوافد عليه المتقدمون من أنحاء المملكة في مدينة الرياض بمكتبة الملك فهد الوطنية، وبعد قضائهم ساعات الامتحان وتكبدهم عناء السفر والتنقل عاد كل منهم إلى موقعه منتظرين نتائج الاختبار، إذ تفاجؤوا بوصول رسالة لهم اليوم الاثنين على جوالاتهم تفيدهم بوجود خطأ مطبعي في الأسئلة والتي اختبروها اليوم وسيتم إعادتها لهم الثلاثاء القادم.

وقال أحد المتضررين من هذا الخطأ: اضطررت لركوب النقل الجماعي قادماً من مكة إلى الرياض لعدم وجود رحلة طيران وخشية من ضياع موعد الاختبار، وأقمت في إحدى الشقق بمبلغ كبير، وتمكنت من الحصول على تذكرة للعودة إلى الرياض بعد انتهاء الاختبار، وبعد أن وصلت تفاجأت بهذه الرسالة والتي فيها وعيد وتهديد لنا نحن المختبرين بأن من لم يحضر سيحرم من الاختبار.

وتساءل: من يتحمل هذا الخطأ وما ينتج عنه من تبعات؟.. يجب محاسبة المتسبب فيه أو توزيع درجة السؤال على الأسئلة الأخرى دون هذا العناء والتعب.

نص الرسالة: تعتذر مكتبة الملك فهد الوطنية لجميع المتسابقين على وظيفة محلل نظم (المرتبة السابعة) لوجود خطأ مطبعي في أسئلة الاختبار الذي عقد اليوم الأحد الموافق 1438/4/10

وعليه فقد تقرر إعادة الاختبار التحريري لجميع المرشحين المعلنة أسماؤهم على بوابة المكتبة يوم الثلاثاء الموافق 1438/4/19 في تمام الساعة العاشرة صباحاً نأمل من الجميع الحضور في الموعد الجديد.

علماً بأن عدم الحضور يعد عدولاً عن الرغبة في المسابقة على الوظيفة.

مع أمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
08:37 PM
مكتبة الملك فهد أشعرتهم برسالة وطالبتهم بالعودة مرة أخرى للاختبار

خطأ مطبعي في أسئلة يُعيد 337 متقدماً بعد إنهاء اختبارهم

A A A
أحمد العبدالله - الرياض
13
27,433

تفاجأ قرابة 337 متقدماً على وظيفة محلل نظم بالمرتبة السابعة بمكتبة الملك فهد الوطنية برسالة تفيدهم بإعادة اختبارهم للمرة الثانية بسبب خطأ مطبعي في الأسئلة.

وتفصيلاً وبعد أن أنهى 337 متقدماً للاختبار والذي أقيم صباح يوم أمس الأحد وتوافد عليه المتقدمون من أنحاء المملكة في مدينة الرياض بمكتبة الملك فهد الوطنية، وبعد قضائهم ساعات الامتحان وتكبدهم عناء السفر والتنقل عاد كل منهم إلى موقعه منتظرين نتائج الاختبار، إذ تفاجؤوا بوصول رسالة لهم اليوم الاثنين على جوالاتهم تفيدهم بوجود خطأ مطبعي في الأسئلة والتي اختبروها اليوم وسيتم إعادتها لهم الثلاثاء القادم.

وقال أحد المتضررين من هذا الخطأ: اضطررت لركوب النقل الجماعي قادماً من مكة إلى الرياض لعدم وجود رحلة طيران وخشية من ضياع موعد الاختبار، وأقمت في إحدى الشقق بمبلغ كبير، وتمكنت من الحصول على تذكرة للعودة إلى الرياض بعد انتهاء الاختبار، وبعد أن وصلت تفاجأت بهذه الرسالة والتي فيها وعيد وتهديد لنا نحن المختبرين بأن من لم يحضر سيحرم من الاختبار.

وتساءل: من يتحمل هذا الخطأ وما ينتج عنه من تبعات؟.. يجب محاسبة المتسبب فيه أو توزيع درجة السؤال على الأسئلة الأخرى دون هذا العناء والتعب.

نص الرسالة: تعتذر مكتبة الملك فهد الوطنية لجميع المتسابقين على وظيفة محلل نظم (المرتبة السابعة) لوجود خطأ مطبعي في أسئلة الاختبار الذي عقد اليوم الأحد الموافق 1438/4/10

وعليه فقد تقرر إعادة الاختبار التحريري لجميع المرشحين المعلنة أسماؤهم على بوابة المكتبة يوم الثلاثاء الموافق 1438/4/19 في تمام الساعة العاشرة صباحاً نأمل من الجميع الحضور في الموعد الجديد.

علماً بأن عدم الحضور يعد عدولاً عن الرغبة في المسابقة على الوظيفة.

مع أمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد.

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