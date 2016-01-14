خطيب الحرم المكي: إغراق المجتمع في التفسيق القسري هدف مقصود

قال: الأمر بالمعروف صمام أمان الأمة ولا تزال الأمة بخير ما دامت تنكر المنكر

حذر إمام وخطيب المسجد الحرام، الدكتور صالح آل طالب، من أن إغراق المجتمع في الفساد الخلقي بشتى أنواعه؛ مشيراً إلى أن هذا الإغراق القسري هدفاً مقصوداً لكل القوى المعادية للمد الإسلامي وتحت مسميات مختلفة.



ووأوضح "آل طالب"، في خطبة الجمعة التي ألقاها في المسجد الحرام، اليوم، أن موجة الفجور المنظم المسلط على الأمة عبر مؤسسات وأحزاب وظواهر اجتماعية محمومة، تمكن للفساد الأخلاقي والدعاية له بشتى الوسائل لتحقيق أهداف تؤول في النهاية إلى محاصرة التدين في حياة الناس، لعلمهم أن الدعوة إلى الله لا تنتعش في مجتمع مستهتر بالقيم غارق في الشهوات فأيُ أمة تُفرغ من عقائدها وأخلاقها، فإن ديانتها متلاشية بالطبع ومضمحلة بالتأكيد، ولا يبقى بعد ذلك من الأمة إلا اسم ولا من وجودها إلا رسم.



وشدد على أن وصف المجتمعات المسلمة بالتطرف والإرهاب ويرهقونها بكل بلية بزعم محاربة التطرف، وضخ التفسيق القسري باسم التحديث والانفتاح وغايته سلخ المجتمع من هويته الإسلامية وتحوله لغيرها وإفراغ المسلمين من عقيدة أسلافهم, يستدعي وقفة مخلصة من عامة المسلمين وخاصتهم للذود عن معتقداتهم وقيمهم الفاضلة, فمستقبلنا رهن بوفائنا لديننا.



وبين، أن تماسك المجتمع المسلم مرهون، بإذن الله، بالمبادرة بالإصلاح في نور الوحي والتمسك بهويته الإسلامية في قيمه ومبادئه، وإن مدافعة الشر ضرورة لا يقصد بها الانتصار للرأي، لكنه والله الخوف من استكمال شرائط العقوبات الإلهية، ودفعاً لتفاقم الفساد والخبث، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام الأمان لهذه الأمة، ولا تزال الأمة بخير ما دامت تنكر المنكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي، مشيراً إلى أن أي تغيير ثقافي واجتماعي لا بد أن ينبع من داخل المجتمع المسلم وأن يلتزم ثوابت الدين وأسس الهوية.