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خلاف بين مواطنين بالطائف تطور لطعنات سكين وانتهى بجثة وقصاص

"الداخلية" نفّذت الحكم وأصدرت بياناً تفصيلياً عن الواقعة وكشفت الأسماء

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي بمحافظة الطائف؛ كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بطعنه بسكينٍ؛ ما أدّى إلى وفاته إثر خلاف بينهما.

 

تفصيلاً؛ أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الطائف، فيما يلي نصه:

 

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

 

أقدم/ علي بن جازي بن عايض البقمي - سعودي الجنسية -، على قتل / تركي بن سالم بن سعد البقمي - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين؛ ما أدّى إلى وفاته إثر خلاف بينهما.

 

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صكٌ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

 

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / علي بن جازي بن عايض البقمي - سعودي الجنسية - اليوم الأحد 08 /05/ 1438هـ، في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرّمة.

 

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلاف بين مواطنين بالطائف تطور لطعنات سكين وانتهى بجثة وقصاص
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي بمحافظة الطائف؛ كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بطعنه بسكينٍ؛ ما أدّى إلى وفاته إثر خلاف بينهما.

 

تفصيلاً؛ أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الطائف، فيما يلي نصه:

 

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

 

أقدم/ علي بن جازي بن عايض البقمي - سعودي الجنسية -، على قتل / تركي بن سالم بن سعد البقمي - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين؛ ما أدّى إلى وفاته إثر خلاف بينهما.

 

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صكٌ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

 

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / علي بن جازي بن عايض البقمي - سعودي الجنسية - اليوم الأحد 08 /05/ 1438هـ، في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرّمة.

 

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
11:15 AM
اخر تعديل
05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
10:46 PM
"الداخلية" نفّذت الحكم وأصدرت بياناً تفصيلياً عن الواقعة وكشفت الأسماء

خلاف بين مواطنين بالطائف تطور لطعنات سكين وانتهى بجثة وقصاص

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
18
43,477

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي بمحافظة الطائف؛ كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بطعنه بسكينٍ؛ ما أدّى إلى وفاته إثر خلاف بينهما.

 

تفصيلاً؛ أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الطائف، فيما يلي نصه:

 

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

 

أقدم/ علي بن جازي بن عايض البقمي - سعودي الجنسية -، على قتل / تركي بن سالم بن سعد البقمي - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين؛ ما أدّى إلى وفاته إثر خلاف بينهما.

 

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صكٌ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

 

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / علي بن جازي بن عايض البقمي - سعودي الجنسية - اليوم الأحد 08 /05/ 1438هـ، في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرّمة.

 

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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