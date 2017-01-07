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خلال ساعات .. بيان مرتقب يكشف تفاصيل مقتل إرهابيين خطيرين بالعاصمة

وقعت بحي سكني فجر اليوم في ضربة استباقية جديدة .. رصد وتطويق وإطلاق نار

ينتظر أن تعلن وزارة الداخلية خلال الساعات المقبلة، تفاصيل عملية أمنية ناجحة نفّذتها الأجهزة الامنية بالرياض، فجر اليوم، لعددٍ من الإرهابيين الذين يشكلون خطورةً كبيرة.

 

ووفقاً لمعلوماتٍ أولية.. كانت أجهزة الأمن قد رصدت وجود عددٍ من المشتبه فيهم داخل أحد الأحياء السكنية بالعاصمة الرياض، حيث طوّقت الموقع، وطالبت المشتبه فيهم بتسليم أنفسهم إلا أنهم بادروا بإطلاق النار على رجال الأمن ما تطلب التعامل معهم بالمثل؛ حيث نتج عن ذلك مقتل عددٍ من الإرهابيين، وانتهاء العملية الأمنية بنجاح التي سجلت من خلالها ضربةً استباقيةً جديدة؛ نظراً لخطورة الذين تمّ التعامل معهم من قِبل أجهزة الأمن.

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خلال ساعات .. بيان مرتقب يكشف تفاصيل مقتل إرهابيين خطيرين بالعاصمة
سبق

ينتظر أن تعلن وزارة الداخلية خلال الساعات المقبلة، تفاصيل عملية أمنية ناجحة نفّذتها الأجهزة الامنية بالرياض، فجر اليوم، لعددٍ من الإرهابيين الذين يشكلون خطورةً كبيرة.

 

ووفقاً لمعلوماتٍ أولية.. كانت أجهزة الأمن قد رصدت وجود عددٍ من المشتبه فيهم داخل أحد الأحياء السكنية بالعاصمة الرياض، حيث طوّقت الموقع، وطالبت المشتبه فيهم بتسليم أنفسهم إلا أنهم بادروا بإطلاق النار على رجال الأمن ما تطلب التعامل معهم بالمثل؛ حيث نتج عن ذلك مقتل عددٍ من الإرهابيين، وانتهاء العملية الأمنية بنجاح التي سجلت من خلالها ضربةً استباقيةً جديدة؛ نظراً لخطورة الذين تمّ التعامل معهم من قِبل أجهزة الأمن.

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
12:12 PM
اخر تعديل
08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
01:46 PM
وقعت بحي سكني فجر اليوم في ضربة استباقية جديدة .. رصد وتطويق وإطلاق نار

خلال ساعات .. بيان مرتقب يكشف تفاصيل مقتل إرهابيين خطيرين بالعاصمة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
134
146,937

ينتظر أن تعلن وزارة الداخلية خلال الساعات المقبلة، تفاصيل عملية أمنية ناجحة نفّذتها الأجهزة الامنية بالرياض، فجر اليوم، لعددٍ من الإرهابيين الذين يشكلون خطورةً كبيرة.

 

ووفقاً لمعلوماتٍ أولية.. كانت أجهزة الأمن قد رصدت وجود عددٍ من المشتبه فيهم داخل أحد الأحياء السكنية بالعاصمة الرياض، حيث طوّقت الموقع، وطالبت المشتبه فيهم بتسليم أنفسهم إلا أنهم بادروا بإطلاق النار على رجال الأمن ما تطلب التعامل معهم بالمثل؛ حيث نتج عن ذلك مقتل عددٍ من الإرهابيين، وانتهاء العملية الأمنية بنجاح التي سجلت من خلالها ضربةً استباقيةً جديدة؛ نظراً لخطورة الذين تمّ التعامل معهم من قِبل أجهزة الأمن.

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