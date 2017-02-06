أكد ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز اليمنية مقتل 142 شخصًا، بينهم 23 طفلاً وثماني نساء، وإصابة 477 آخرين، وذلك خلال يناير الماضي من جراء القصف العشوائي من قِبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على الأحياء السكنية في اليمن.
وأوضح تقرير صادر عن ائتلاف الإغاثة الإنسانية الذي وُزّع اليوم أن 23 منزلاً وممتلكات خاصة تضررت من جراء القصف كليًّا وجزئيًّا خلال الشهر الماضي. مشيرًا إلى أن خدمات المياه والكهرباء والنظافة لا تزال منقطعة عن المدينة، إلى جانب انعدام معظم الخدمات الصحية والأدوية، وضعف وصول المنظمات الإغاثية والمانحة إلى مدينة تعز منذ الكسر الجزئي للحصار عن المدينة من منفذها الغربي منتصف أغسطس الماضي.
وبحسب التقرير فإن 226 أسرة تعرضت للتهجير القسري من منازلها بالقوة في مديريات حيفان والوازعية والتعزية.
قال: يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية
مجلس الوزراء عن الهجوم على الفرقاطة: تطور خطير لن يثنينا عن دعم الشرعية
خلال يناير.. مقتل وإصابة أكثر من 600 مدني يمني في تعز جراء قصف المليشيا
تضرُّر 23 منزلاً و226 أسرة تعرَّضت للتهجير القسري من منازلها بالقوة
أكد ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز اليمنية مقتل 142 شخصًا، بينهم 23 طفلاً وثماني نساء، وإصابة 477 آخرين، وذلك خلال يناير الماضي من جراء القصف العشوائي من قِبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على الأحياء السكنية في اليمن.
وأوضح تقرير صادر عن ائتلاف الإغاثة الإنسانية الذي وُزّع اليوم أن 23 منزلاً وممتلكات خاصة تضررت من جراء القصف كليًّا وجزئيًّا خلال الشهر الماضي. مشيرًا إلى أن خدمات المياه والكهرباء والنظافة لا تزال منقطعة عن المدينة، إلى جانب انعدام معظم الخدمات الصحية والأدوية، وضعف وصول المنظمات الإغاثية والمانحة إلى مدينة تعز منذ الكسر الجزئي للحصار عن المدينة من منفذها الغربي منتصف أغسطس الماضي.
وبحسب التقرير فإن 226 أسرة تعرضت للتهجير القسري من منازلها بالقوة في مديريات حيفان والوازعية والتعزية.
أكد ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز اليمنية مقتل 142 شخصًا، بينهم 23 طفلاً وثماني نساء، وإصابة 477 آخرين، وذلك خلال يناير الماضي من جراء القصف العشوائي من قِبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على الأحياء السكنية في اليمن.
تضرُّر 23 منزلاً و226 أسرة تعرَّضت للتهجير القسري من منازلها بالقوة
خلال يناير.. مقتل وإصابة أكثر من 600 مدني يمني في تعز جراء قصف المليشيا
أكد ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز اليمنية مقتل 142 شخصًا، بينهم 23 طفلاً وثماني نساء، وإصابة 477 آخرين، وذلك خلال يناير الماضي من جراء القصف العشوائي من قِبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على الأحياء السكنية في اليمن.
وأوضح تقرير صادر عن ائتلاف الإغاثة الإنسانية الذي وُزّع اليوم أن 23 منزلاً وممتلكات خاصة تضررت من جراء القصف كليًّا وجزئيًّا خلال الشهر الماضي. مشيرًا إلى أن خدمات المياه والكهرباء والنظافة لا تزال منقطعة عن المدينة، إلى جانب انعدام معظم الخدمات الصحية والأدوية، وضعف وصول المنظمات الإغاثية والمانحة إلى مدينة تعز منذ الكسر الجزئي للحصار عن المدينة من منفذها الغربي منتصف أغسطس الماضي.
وبحسب التقرير فإن 226 أسرة تعرضت للتهجير القسري من منازلها بالقوة في مديريات حيفان والوازعية والتعزية.