خلفان عن حسن نصر الله: ماذا نتوقّع ممَّن تربى على "المظلومية واللطم"

قال: حوثي أبو الخزعبلات .. عفاشي مدوخه القات

قال الفريق ضاحي خلفان؛ نائب رئيس شرطة دبي، إن حسن نصرالله؛ الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، تربى على "المظلومية" ونشأ على "الملطومية" متسائلاً عمّا يجب على المرء توقعه من هكذا إنسان.

وحسب موقع "سي إن إن بالعربية"، جاء ذلك في تغريدة لخلفان؛ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، حيث قال: "لك أن تتخيّل عزيزي المتابع إنساناً مثل حسن نصرالله؛ تربى على المظلومية ونشأ على الملطومية، وعاش حياته كلها وهو يشعر بهذا الغبن.. ماذا تتوقع منه؟".

وفي تغريدة منفصلة قال خلفان: "مَن يتهجم علينا لبناني من حزب اللات.. حوثي أبو الخزعبلات (في إشارة إلى عبدالملك الحوثي) .. عفاشي مدوخه القات (في إشارة إلى علي عبدالله صالح).. من أين يأتون على تويتر عبيد إيران.. خليكم في شؤون فارسيتكم".