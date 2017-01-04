خوجة يدشن ورشة "مساحات إبداعية بأنامل واعدة" بجدة

تُقام للعام العاشر برعاية مدارس جيل الفيصل

دشَّن صديق خوجة، مساعد المدير العام للشؤون المدرسية بإدارة تعليم جدة، الورشة الفنية "مساحات إبداعية بأنامل واعدة"، بمشاركة 300 طالب من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، أمام مسجد الرحمة بكورنيش جدة. وأثنى خوجة على ما قدمه الطلاب من إبداع وتميز في تجسيد صور مشرفة عن الوطن برسم العديد من الموضوعات الوطنية، التي تبيّن الإنجازات، وكذلك تجسِّد انتصارات جنودنا البواسل، إضافة للمعالم والتراث السعودي.



وقدم خوجة شكره للقائمين على هذه الجدارية.



الجدير بالذكر أن هذا العام هو العاشر على التوالي الذي تقام فيه الورشة برعاية من مدارس جيل الفيصل.

