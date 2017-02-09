"خيرية أم الدوم" ترد على مسنة اتهمتها بتقديم بطانيات وملابس مستعملة

أكدت أنها تقدِّم لها دعمًا ماليًّا وتكفلت بفواتيرها وتبني لها مسكنًا

أكدت جمعية البر الخيرية بمركز أم الدوم شمال محافظة الطائف في رد لها على اتهام وجَّهته لها مسنة، ظهرت في برنامج "الثامنة" مساء اليوم، بأنها لم تقدم لها سوى بطانيات وملابس مستعملة، أن "ما تم ذكره غير صحيح، بل قدمت الجمعية لها البرامج كافة التي تقدمها لغيرها من المستفيدين". مشيرة إلى أنها كانت تأمل من القائمين على البرنامج التواصل مع الجمعية لسماع ما لديها بدلاً من تناول الموضوع من طرف واحد.



وقالت الجمعية في ردها على المسنة: "الأخت أم مخلد هي إحدى مستفيدات الجمعية، وتم انضمامها في عام ١٤٣٧، وتحظى باهتمام الجمعية، مثلها مثل أي مستفيدة من البرامج التي تقدَّم لها. فمنذ انضمام أم مخلد بوصفها مستفيدة للجمعية تم تقديم عدد من الخدمات لها بصورة دورية، منها تقديم مبلغ مالي مكافأة مقطوعة للأسرة، وتم فتح حساب في أحد المحال التجارية للأسرة، تحصل منه على جميع احتياجاتها الغذائية".



وبيّنت أن "الجمعية تكفلت بسداد فواتير الكهرباء للأسرة، وتقديم كسوة شتاء للأسرة في كل موسم كأي مستفيدة، إضافة إلى أنه تم توفير سكن للأسرة داخل النطاق العمراني، إلا أن الأسرة رفضت ذلك رغبة في البقاء في مقرهم السابق". وأكدت أن الجمعية تعمل حاليًا على بناء سكن مناسب للأسرة في مقرهم الحالي.



وذكرت الجمعية أنها توضح مثل هذه المعلومات من باب الحرص على إظهار الحقيقة، مبينة أنها كانت تأمل بأن يبادر البرنامج بالتواصل مع الجمعية بوصفه طرفًا ثانيًا للرد على ما ذكرته "أم مخلد" أثناء الحلقة.

