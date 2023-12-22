"داعش" يتبنى جريمتي الكرك بالأردن والدهس في برلين: نحن الفاعلون

الأولى انتهت بمصرع 10 و 4 مسلحين.. وحصيلة الثانية 12 قتيلاً و 48 جريحاً

أعلن تنظيم داعش الإرهابي تبنيه هجوم الكرك بالأردن كما أعلن تبنيه واقعة الدهس بأحد أسواق أعياد الميلاد في مدينة برلين الألمانية أمس.

وكانت قد أعلنت قوات الأمن الأردنية، أمس الاثنين، مقتل جميع المسلحين وعددهم 4 إرهابيين وانتهاء عملية الكرك، التي قتل فيها 10 أشخاص من بينهم 7 من قوات الأمن وسائحة كندية، وذكرت القوة الأمنية المشتركة، التي تعاملت مع مجموعة إرهابية خارجية عن القانون تحصنت داخل قلعه الكرك بعد إطلاق النار على عدد من رجال الأمن العام والمارة في محافظة الكرك، أنها ضبطت كميات من الأسلحة الآلية والذخيرة بحوزة الإرهابيين القتلى، وفقا لبيان صادر عن الأمن العام الأردني.

وفي ألمانيا ارتفع عدد ضحايا واقعة الدهس بأحد أسواق أعياد الميلاد في مدينة برلين، وسط ألمانيا، مساء امس الإثنين إلى 12 قتيلاً و48 جريحاً آخرين

فيما قال وزير الداخلية الألمانية إن تفاصيل عملية الدهس، التي تمت عبر شاحنة تشير إلى أنها "هجوم"، وقالت الإذاعة الألمانية إن تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن العملية. وقالت شرطة برلين، عبر حسابها على "تويتر"، إن عدد قتلى واقعة الدهس ارتفع إلى 12، إثر وفاة 3 جرحى في المستشفيات، متأثرين بإصاباتهم.