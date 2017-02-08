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دبي تستقبل 14.9 مليون سائح في 2016.. والسعوديون يتصدرون خليجياً

دول التعاون في المقدمة بـ3.4 مليون.. وعودة قوية لروسيا

 أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، عن استقبالها 14.9 مليون سائح خلال 2016؛ محققة زيادة بنسبة 5% مقارنة مع عام 2015، وبمعدل نمو سنوي 8% لأربع سنوات (2012- 2016).

 

وأكدت الدائرة أن هذا الأداء يمثل ضَعف متوسط معدلات النمو العالمية للفترة نفسها؛ وفق ما تَوَقّعته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة؛ الأمر الذي يعزز من إمكانية تحقيق "دبي للسياحة"، أهدافها خلال السنوات الثلاث المقبلة بحلول عام 2020؛ للوصول إلى 20 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2020.

 

وبيّنت الإحصاءات أن دول مجلس التعاون الخليجي ظلت المصدر الإقليمي الأهم لإمداد دبي بالسياح؛ فقد بلغ عدد السياح القادمين من الخليج 3.4 ملايين سائح في عام 2016، بزيادة 5% مقارنة بعام 2015، وحافظت السعودية على صدارتها بواقع 1.64 مليون سائح؛ مُسجلة زيادةً قدرها 6% تلتها سلطنة عمان التي ارتفع عدد السياح الوافدين منها إلى مليون سائح، كما حافظت الكويت وقطر على مكانتيهما ضِمن قائمة الدول العشرين؛ حيث سجلت الكويت وقطر زيادة بنسبة 2% و9% مقارنة بعام 2015.

 

وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسؤولة عن إمداد دبي بنحو 1.6 مليون سائح؛ في حين واصلت الأسواق الـ20 الأولى -وخصوصاً من مصر والأردن- على نفس نهجها.

 

وأسهمت أسواق روسيا، وكومنولث الدول المستقلة، وأوروبا الوسطى بنسبة 5% من عدد السياح الذين زاروا دبي العام الماضي؛ لا سيما من روسيا وأوكرانيا؛ إذ سجلت روسيا عودة قوية من خلال 240 ألف سائح، بزيادة قدرها 14%، مقارنة مع عام 2015.

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دبي تستقبل 14.9 مليون سائح في 2016.. والسعوديون يتصدرون خليجياً
سبق

 أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، عن استقبالها 14.9 مليون سائح خلال 2016؛ محققة زيادة بنسبة 5% مقارنة مع عام 2015، وبمعدل نمو سنوي 8% لأربع سنوات (2012- 2016).

 

وأكدت الدائرة أن هذا الأداء يمثل ضَعف متوسط معدلات النمو العالمية للفترة نفسها؛ وفق ما تَوَقّعته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة؛ الأمر الذي يعزز من إمكانية تحقيق "دبي للسياحة"، أهدافها خلال السنوات الثلاث المقبلة بحلول عام 2020؛ للوصول إلى 20 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2020.

 

وبيّنت الإحصاءات أن دول مجلس التعاون الخليجي ظلت المصدر الإقليمي الأهم لإمداد دبي بالسياح؛ فقد بلغ عدد السياح القادمين من الخليج 3.4 ملايين سائح في عام 2016، بزيادة 5% مقارنة بعام 2015، وحافظت السعودية على صدارتها بواقع 1.64 مليون سائح؛ مُسجلة زيادةً قدرها 6% تلتها سلطنة عمان التي ارتفع عدد السياح الوافدين منها إلى مليون سائح، كما حافظت الكويت وقطر على مكانتيهما ضِمن قائمة الدول العشرين؛ حيث سجلت الكويت وقطر زيادة بنسبة 2% و9% مقارنة بعام 2015.

 

وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسؤولة عن إمداد دبي بنحو 1.6 مليون سائح؛ في حين واصلت الأسواق الـ20 الأولى -وخصوصاً من مصر والأردن- على نفس نهجها.

 

وأسهمت أسواق روسيا، وكومنولث الدول المستقلة، وأوروبا الوسطى بنسبة 5% من عدد السياح الذين زاروا دبي العام الماضي؛ لا سيما من روسيا وأوكرانيا؛ إذ سجلت روسيا عودة قوية من خلال 240 ألف سائح، بزيادة قدرها 14%، مقارنة مع عام 2015.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
12:54 PM
دول التعاون في المقدمة بـ3.4 مليون.. وعودة قوية لروسيا

دبي تستقبل 14.9 مليون سائح في 2016.. والسعوديون يتصدرون خليجياً

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خالد خليل - الرياض
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 أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، عن استقبالها 14.9 مليون سائح خلال 2016؛ محققة زيادة بنسبة 5% مقارنة مع عام 2015، وبمعدل نمو سنوي 8% لأربع سنوات (2012- 2016).

 

وأكدت الدائرة أن هذا الأداء يمثل ضَعف متوسط معدلات النمو العالمية للفترة نفسها؛ وفق ما تَوَقّعته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة؛ الأمر الذي يعزز من إمكانية تحقيق "دبي للسياحة"، أهدافها خلال السنوات الثلاث المقبلة بحلول عام 2020؛ للوصول إلى 20 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2020.

 

وبيّنت الإحصاءات أن دول مجلس التعاون الخليجي ظلت المصدر الإقليمي الأهم لإمداد دبي بالسياح؛ فقد بلغ عدد السياح القادمين من الخليج 3.4 ملايين سائح في عام 2016، بزيادة 5% مقارنة بعام 2015، وحافظت السعودية على صدارتها بواقع 1.64 مليون سائح؛ مُسجلة زيادةً قدرها 6% تلتها سلطنة عمان التي ارتفع عدد السياح الوافدين منها إلى مليون سائح، كما حافظت الكويت وقطر على مكانتيهما ضِمن قائمة الدول العشرين؛ حيث سجلت الكويت وقطر زيادة بنسبة 2% و9% مقارنة بعام 2015.

 

وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسؤولة عن إمداد دبي بنحو 1.6 مليون سائح؛ في حين واصلت الأسواق الـ20 الأولى -وخصوصاً من مصر والأردن- على نفس نهجها.

 

وأسهمت أسواق روسيا، وكومنولث الدول المستقلة، وأوروبا الوسطى بنسبة 5% من عدد السياح الذين زاروا دبي العام الماضي؛ لا سيما من روسيا وأوكرانيا؛ إذ سجلت روسيا عودة قوية من خلال 240 ألف سائح، بزيادة قدرها 14%، مقارنة مع عام 2015.

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