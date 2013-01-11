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دراسة: 20 % من السعوديات يستخدمن وسائل التواصل 8 ساعات يومياً

"إنستجرام" و"سناب شات" يتصدّران .. 12 % من الرجال للفترة الزمنية نفسها

كشفت دراسة إحصائية عن أن 20 % من السعوديات يقضين أكثر من 8 ساعات يومياً في استخدام مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تبلغ نسبة المستخدمين من الرجال في الفترة الزمنية نفسها 12 %.

 

وأشارت نتائج دراسة "عادات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية"  التي قامت بها شركة الأبحاث الدولية "YouGov" مع شركة فيرجين السعودية، إلى أن المجتمع النسائي في السعودية يشكل 60 % من إجمالي مستخدمي "إنستجرام"، في حين بلغت نسبتهن على "سناب شات" 55 %.

 

وأضافت أن النساء يقضين وقتاً أطول من الرجال في مواقع التواصل الاجتماعي بلغ 8 ساعات؛ مشيرة إلى أن السعودية تعد واحدة من أكثر الدول استخداماً للتقنية، والسعوديين من الجنسين يمضون أوقاتاً طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دراسة: 20 % من السعوديات يستخدمن وسائل التواصل 8 ساعات يومياً
سبق

كشفت دراسة إحصائية عن أن 20 % من السعوديات يقضين أكثر من 8 ساعات يومياً في استخدام مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تبلغ نسبة المستخدمين من الرجال في الفترة الزمنية نفسها 12 %.

 

وأشارت نتائج دراسة "عادات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية"  التي قامت بها شركة الأبحاث الدولية "YouGov" مع شركة فيرجين السعودية، إلى أن المجتمع النسائي في السعودية يشكل 60 % من إجمالي مستخدمي "إنستجرام"، في حين بلغت نسبتهن على "سناب شات" 55 %.

 

وأضافت أن النساء يقضين وقتاً أطول من الرجال في مواقع التواصل الاجتماعي بلغ 8 ساعات؛ مشيرة إلى أن السعودية تعد واحدة من أكثر الدول استخداماً للتقنية، والسعوديين من الجنسين يمضون أوقاتاً طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
08:30 AM
"إنستجرام" و"سناب شات" يتصدّران .. 12 % من الرجال للفترة الزمنية نفسها

دراسة: 20 % من السعوديات يستخدمن وسائل التواصل 8 ساعات يومياً

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خالد علي - نيويورك
51
9,142

كشفت دراسة إحصائية عن أن 20 % من السعوديات يقضين أكثر من 8 ساعات يومياً في استخدام مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تبلغ نسبة المستخدمين من الرجال في الفترة الزمنية نفسها 12 %.

 

وأشارت نتائج دراسة "عادات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية"  التي قامت بها شركة الأبحاث الدولية "YouGov" مع شركة فيرجين السعودية، إلى أن المجتمع النسائي في السعودية يشكل 60 % من إجمالي مستخدمي "إنستجرام"، في حين بلغت نسبتهن على "سناب شات" 55 %.

 

وأضافت أن النساء يقضين وقتاً أطول من الرجال في مواقع التواصل الاجتماعي بلغ 8 ساعات؛ مشيرة إلى أن السعودية تعد واحدة من أكثر الدول استخداماً للتقنية، والسعوديين من الجنسين يمضون أوقاتاً طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام.

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كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

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