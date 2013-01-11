دراسة: 20 % من السعوديات يستخدمن وسائل التواصل 8 ساعات يومياً

"إنستجرام" و"سناب شات" يتصدّران .. 12 % من الرجال للفترة الزمنية نفسها

كشفت دراسة إحصائية عن أن 20 % من السعوديات يقضين أكثر من 8 ساعات يومياً في استخدام مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تبلغ نسبة المستخدمين من الرجال في الفترة الزمنية نفسها 12 %.

وأشارت نتائج دراسة "عادات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية" التي قامت بها شركة الأبحاث الدولية "YouGov" مع شركة فيرجين السعودية، إلى أن المجتمع النسائي في السعودية يشكل 60 % من إجمالي مستخدمي "إنستجرام"، في حين بلغت نسبتهن على "سناب شات" 55 %.

وأضافت أن النساء يقضين وقتاً أطول من الرجال في مواقع التواصل الاجتماعي بلغ 8 ساعات؛ مشيرة إلى أن السعودية تعد واحدة من أكثر الدول استخداماً للتقنية، والسعوديين من الجنسين يمضون أوقاتاً طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام.