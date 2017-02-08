دعاة "الشؤون الإسلامية" في مكة المكرمة يزورون الجنود في الحدّ الجنوبي

يلقون عدداً من المحاضرات التوعوية والكلمات الوعظية وخطب الجمعة

يبدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، زيارة لمنطقة نجران لمقر الجنود في الجبهة، حيث يلتقيهم منسوبو الفرع، ويذكّرونهم بعظيم الأجر وجزيل الثواب؛ لما يقومون به من دفاع وذود عن حياض الدين، ثم عن بلادنا المباركة بلاد الحرمين الشريفين، ويحثونهم على احتساب الأجر واستحضار النية وإرادة وجه الله تعالى بأعمالهم.

وقال المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي: "الزيارة تهدف إلى دعم وتأييد جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، والذين ضربوا أروع الأمثلة في القدوة بالذبّ عن دينهم ووطنهم".

وأضاف: "الزيارة إحدى مبادرات مشروع (كيف نكون قدوة)، ضمن ملتقى مكة الثقافي، والذي أطلقه صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، حيث تشرّف الفرع بمنسوبيه أن يكون أول المشاركين في هذه المبادرة، حيث قدّم الفرع العديد من الأعمال والبرامج المتنوعة، ومنها هذه الزيارة التي تأتي ضمن المشروع، حيث تأتي الزيارة بعنوان (حملة شكراً جنودنا البواسل)".

وأردف: "الزيارة سوف يشارك فيها عدد من دعاة الفرع ومنسوبيه، حيث سيقوم الدعاة بإلقاء العديد من المحاضرات التوعوية والندوات وخطب الجمعة بين الجنود في مقارّ جبهاتهم، وستشمل جميع القطاعات العسكرية المشاركة من وزارة الدفاع، والحرس الوطني، وحرس الحدود".

وتابع: "سيقدم الدعاة هدايا للجنود عبارة عن حقيبة تحمل شعار الحملة، وتحتوي على مصحف جيب مفسر، وسواك، وماء زمزم، وسيقوم الدعاة بتقديم السجل الذهبي للحملة الذي أعدّه أكثر من (300) موظف من منسوبي الفرع، ويحوي رسائل الدعم، والتأييد، والدعاء للجنود بالنصر والتمكين والعودة سالمين غانمين إلى أهليهم".

ووجّه "العبدلي" شكره لمدير ومنسوبي فرع الوزارة بمنطقة نجران على دعمهم وتسهيل المهمة، كما شكر الدعاة على تفاعلهم المعهود.