دعاة عسير ينفذون 60 فعالية خلال الجولات الدعوية بالمناطق الحدودية

استمرت 3 أيام وشملت 49 كلمة في المساجد خلف الصلوات و9 خطب توعوية

قام عدد من دعاة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، بـ٦٠ منشطًا من خلال الجولات الدعوية في المناطق الحدودية خلال أيام: الخميس، والجمعة، والسبت، الماضية.

وشملت الجولات إلقاء ٤٩ كلمة في المساجد خلف الصلوات، و٩ خطب عن خطورة العقيدة الحوثية والرافضة، وتحصين الشباب وتحذيرهم من الخوارج وشرهم وجهود الدولة في محاربة الإرهاب، وشملت جولاتهم قطاعات عسكرية ومساجد وجوامع على الحدود.

