دعم المستثمرات من المنزل في اتفاق لـ"غرفة الرياض" و"أعمال جامعة سلطان"

معرض تسويقي ودورات تطوير للمهارات الإدارية والمالية.. استشارات وعقود توريد

أبرمت جامعة الأمير سلطان، ممثلةً بكلية إدارة الأعمال، مذكرة تعاون مع الغرفة التجارية بالرياض؛ لدعم قطاع الاستثمار من المنزل للأسر المنتجة.

يأتي الاتفاق ضمن تفعيل مجالات التعاون فيما بين كلية إدارة الأعمال بالجامعة ومجتمع الأعمال، ممثلاً بغرفة الرياض لخدمة المجتمع ودعم التنمية الوطنية، بخاصة في المجالات التي تسهم في تعزيز نجاح خطة المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 عبر التكامل بين ما تتمتع به الجامعة من خبرة أكاديمية وتدريبية واستشارية ومرافق متميزة، وما تتمتع به الغرفة من خبرة في قطاع الاستثمار من المنزل.

وقع المذكرة، الخميس الماضي، كلّ من مدير الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني، والأمين العام المكلف لغرفة الرياض المهندس أحمد بن علي السويلم؛ أثناء زيارة وفد من الغرفة لمقر الجامعة برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يرافقه كل من عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة راكان بن عبدالله أبونيان، ومساعد الأمين العام للقطاع الاقتصادي، الدكتور سعود بن حمود السهلي، ومدير عام القطاع الخدمي خالد القحطاني.

حضر التوقيع وكلاء الجامعة ومسؤولوها، بالإضافة إلى الدكتور سعد بن عبدالعزيز الموسى عميد كلية إدارة الأعمال صاحبة المبادرة والمشرفة على تنفيذها، ممثلةً بفرع البنات.

وبموجب المذكرة، تقوم غرفة الرياض بحكم خبرتها الميدانية بترشيح عدد من المستثمرات من المنزل للمشاركة بالأنشطة الجامعية والبرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات التي تقدمها كلية إدارة الأعمال بجامعة الأمير سلطان وتحتاجها المستثمرات من المنزل، مع تحديد برامج الاستشارات المقدمة للمستثمرات والمشاركة في التنظيم والإشراف على الأنشطة والخدمات المقدمة لهن بالتنسيق مع الجامعة.

وتقضي المذكرة بأن تنظم الجامعة معرضاً لتسويق منتجات المستثمرات من المنزل داخل إحدى منشآتها، مع تقديم ورش عمل ودورات تدريبية ومحاضرات لتطوير المهارات الاستثمارية والإدارية والمالية والتسويقية، وتقديم استشارات إدارية ومالية وتسويقية وقانونية للمستثمرات، مع توقيع بعض عقود توريد بسيطة للغرفة مع السيدات المستثمرات من المنزل.