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"دعوي شقراء" ينفذ برنامج "حماية" لمعالجة القضايا الفكرية

تقديم حزمة من المواد العلمية والإرشادية وتنظيم مسابقات ثقافية

 بدأ مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شقراء في تنفيذ برنامج "حماية" لمعالجة القضايا الفكرية في المجتمع، من خلال تقديم مواد علمية وإرشادية في مجال الفكر، إضافة إلى المسابقات الثقافية والفعاليات المتنوعة لتوجيه الطلاب للفكر السليم ومحاربة الأفكار المنحرفة.
ويستهدف البرنامج شرائح الشباب المختلفة في جميع مراحل التعليم، ويشارك في تنفيذه عدد من الجهات الحكومية والتعليمية مثل جامعة شقراء وإدارة التعليم ومركز التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للرياضة والمعهد العلمي والمعهد الصناعي الثانوي وجمعية تحفيظ القرآن الكريم وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد .
وكان مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشقراء قد قام بتنفيذ حملات وبرامج لحماية المجتمع فكريًا تهدف إلى محاربة الأفكار الضالة والتوجهات المنحرفة، إذ نفذ حملة تستهدف توعية المجتمع والشباب بخطر الخوارج مستخدمًا وسائل التواصل الاجتماعي، في نشر رسائله التوعوية.
وقال المدير التنفيذي للمكتب الشيخ إبراهيم الشويعر: "البرنامج يعنى بتوجيه وإرشاد الشباب بالدرجة الأولى، ويركز على التحذير من خطورة الخوارج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر والواتس اب)".
وأضاف: "البرنامج نفذ على مدار شهرين، وهو عبارة عن "رسالة" كل ثلاثة أيام، وتشتمل الرسالة على آية قرآنية، ثم حديث نبوي، ثم مقولة لأحد العلماء من السلف ثم رسالة لأحد العلماء المعاصرين أو كلمة توجيهية ".
وأردف: "هذه الطريقة أسهل وأبلغ من إقامة محاضرة أو ندوة وذلك لسرعة وصول الرسالة وكثرة انتشارها، ولعل نفعها للمجتمع يكون أعم وأشمل، فهي تصل إلى جميع شرائح المجتمع ولاسيما الفئة المستهدفة فئة الشباب، فهم في أمسّ الحاجة إلى تحذيرهم من خطورة الخوارج ومن نهج نهجهم".

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"دعوي شقراء" ينفذ برنامج "حماية" لمعالجة القضايا الفكرية
سبق

 بدأ مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شقراء في تنفيذ برنامج "حماية" لمعالجة القضايا الفكرية في المجتمع، من خلال تقديم مواد علمية وإرشادية في مجال الفكر، إضافة إلى المسابقات الثقافية والفعاليات المتنوعة لتوجيه الطلاب للفكر السليم ومحاربة الأفكار المنحرفة.
ويستهدف البرنامج شرائح الشباب المختلفة في جميع مراحل التعليم، ويشارك في تنفيذه عدد من الجهات الحكومية والتعليمية مثل جامعة شقراء وإدارة التعليم ومركز التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للرياضة والمعهد العلمي والمعهد الصناعي الثانوي وجمعية تحفيظ القرآن الكريم وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد .
وكان مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشقراء قد قام بتنفيذ حملات وبرامج لحماية المجتمع فكريًا تهدف إلى محاربة الأفكار الضالة والتوجهات المنحرفة، إذ نفذ حملة تستهدف توعية المجتمع والشباب بخطر الخوارج مستخدمًا وسائل التواصل الاجتماعي، في نشر رسائله التوعوية.
وقال المدير التنفيذي للمكتب الشيخ إبراهيم الشويعر: "البرنامج يعنى بتوجيه وإرشاد الشباب بالدرجة الأولى، ويركز على التحذير من خطورة الخوارج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر والواتس اب)".
وأضاف: "البرنامج نفذ على مدار شهرين، وهو عبارة عن "رسالة" كل ثلاثة أيام، وتشتمل الرسالة على آية قرآنية، ثم حديث نبوي، ثم مقولة لأحد العلماء من السلف ثم رسالة لأحد العلماء المعاصرين أو كلمة توجيهية ".
وأردف: "هذه الطريقة أسهل وأبلغ من إقامة محاضرة أو ندوة وذلك لسرعة وصول الرسالة وكثرة انتشارها، ولعل نفعها للمجتمع يكون أعم وأشمل، فهي تصل إلى جميع شرائح المجتمع ولاسيما الفئة المستهدفة فئة الشباب، فهم في أمسّ الحاجة إلى تحذيرهم من خطورة الخوارج ومن نهج نهجهم".

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
04:38 PM
تقديم حزمة من المواد العلمية والإرشادية وتنظيم مسابقات ثقافية

"دعوي شقراء" ينفذ برنامج "حماية" لمعالجة القضايا الفكرية

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فلاح الجوفان - شقراء
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 بدأ مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شقراء في تنفيذ برنامج "حماية" لمعالجة القضايا الفكرية في المجتمع، من خلال تقديم مواد علمية وإرشادية في مجال الفكر، إضافة إلى المسابقات الثقافية والفعاليات المتنوعة لتوجيه الطلاب للفكر السليم ومحاربة الأفكار المنحرفة.
ويستهدف البرنامج شرائح الشباب المختلفة في جميع مراحل التعليم، ويشارك في تنفيذه عدد من الجهات الحكومية والتعليمية مثل جامعة شقراء وإدارة التعليم ومركز التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للرياضة والمعهد العلمي والمعهد الصناعي الثانوي وجمعية تحفيظ القرآن الكريم وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد .
وكان مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشقراء قد قام بتنفيذ حملات وبرامج لحماية المجتمع فكريًا تهدف إلى محاربة الأفكار الضالة والتوجهات المنحرفة، إذ نفذ حملة تستهدف توعية المجتمع والشباب بخطر الخوارج مستخدمًا وسائل التواصل الاجتماعي، في نشر رسائله التوعوية.
وقال المدير التنفيذي للمكتب الشيخ إبراهيم الشويعر: "البرنامج يعنى بتوجيه وإرشاد الشباب بالدرجة الأولى، ويركز على التحذير من خطورة الخوارج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر والواتس اب)".
وأضاف: "البرنامج نفذ على مدار شهرين، وهو عبارة عن "رسالة" كل ثلاثة أيام، وتشتمل الرسالة على آية قرآنية، ثم حديث نبوي، ثم مقولة لأحد العلماء من السلف ثم رسالة لأحد العلماء المعاصرين أو كلمة توجيهية ".
وأردف: "هذه الطريقة أسهل وأبلغ من إقامة محاضرة أو ندوة وذلك لسرعة وصول الرسالة وكثرة انتشارها، ولعل نفعها للمجتمع يكون أعم وأشمل، فهي تصل إلى جميع شرائح المجتمع ولاسيما الفئة المستهدفة فئة الشباب، فهم في أمسّ الحاجة إلى تحذيرهم من خطورة الخوارج ومن نهج نهجهم".

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