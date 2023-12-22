دكتوراه عن "التجربة السعودية في مكافحة الإرهاب" بالجامعة الأردنية
لرئيس القسم القنصلي بسفارة المملكة في عمان
منحت الجامعة الأردنية -كلية الدراسات العليا- درجة الدكتوراه بفلسفة القانون لرئيس القسم القنصلي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية الباحث "الدكتور صالح بن علي بديوي"، وذلك عن رسالة دكتوراه أعدها تحت عنوان: "تجربة المملكة العربية السعودية بمكافحة الإرهاب".
بدورها تقدمت السفارة بخالص التهنئة والتبريك للدكتور "صالح بن علي بديوي" بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه، متمنية له مزيدًا من التقدم والنجاح في حياته العلمية والعملية.
دكتوراه عن "التجربة السعودية في مكافحة الإرهاب" بالجامعة الأردنية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2016-12-21
منحت الجامعة الأردنية -كلية الدراسات العليا- درجة الدكتوراه بفلسفة القانون لرئيس القسم القنصلي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية الباحث "الدكتور صالح بن علي بديوي"، وذلك عن رسالة دكتوراه أعدها تحت عنوان: "تجربة المملكة العربية السعودية بمكافحة الإرهاب".
بدورها تقدمت السفارة بخالص التهنئة والتبريك للدكتور "صالح بن علي بديوي" بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه، متمنية له مزيدًا من التقدم والنجاح في حياته العلمية والعملية.
21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
07:01 PM
لرئيس القسم القنصلي بسفارة المملكة في عمان
دكتوراه عن "التجربة السعودية في مكافحة الإرهاب" بالجامعة الأردنية
منحت الجامعة الأردنية -كلية الدراسات العليا- درجة الدكتوراه بفلسفة القانون لرئيس القسم القنصلي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية الباحث "الدكتور صالح بن علي بديوي"، وذلك عن رسالة دكتوراه أعدها تحت عنوان: "تجربة المملكة العربية السعودية بمكافحة الإرهاب".
بدورها تقدمت السفارة بخالص التهنئة والتبريك للدكتور "صالح بن علي بديوي" بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه، متمنية له مزيدًا من التقدم والنجاح في حياته العلمية والعملية.