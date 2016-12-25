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"دهانات الجزيرة" ترعى فعاليات اليوم العالمي لمرض السكري

إدراكاً لأهمية الحملات التوعوية وضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية

رعت دهانات الجزيرة فعاليات اليوم العالمي للسكري، التي أقامتها وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير تحت شعار " عيننا على السكري"، ضمن برامج الشركة للمسؤولية الاجتماعية للعام الجاري.

 

وأولت دهانات الجزيرة هذه الفعالية اهتماماً كبيراً من خلال المعرض الذي أقيم في عسير مول متضمناً ركناً توعوياً يضم بروشورات تثقيفية للكبار والأطفال عن المرض وأنواعه وأسبابه وأعراضه والفحوصات اللازمة للمصاب به.

 

ووفق تقديرات الاتحاد الدولي للسكري في العام الماضي، فإن نحو 193 مليون نسمة أو ما يقارب نصف الأشخاص البالغين المصابين بداء السكري غير واعين بمرضهم، وأغلب هؤلاء مصابون بالنوع الثاني من المرض، وكلما تم تشخيص المصاب في وقت مبكر، فإنه يحظى بمعالجته بشكل أسرع، ويتمكن من الحد من خطر حدوث مضاعفات ضارة ومكلفة.

 

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة فإن داء السكري يعد السبب الرئيس لأمراض القلب والشرايين، والعمى، والفشل الكلوي، وبتر الأطراف السفلية، وأكثر من ثلث سكان العالم مصابون بداء السكري بنوعيه، ومعرضون لخطر فقد أبصارهم وإصابتهم بالعمى.

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دهانات الجزيرة" ترعى فعاليات اليوم العالمي لمرض السكري
سبق

رعت دهانات الجزيرة فعاليات اليوم العالمي للسكري، التي أقامتها وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير تحت شعار " عيننا على السكري"، ضمن برامج الشركة للمسؤولية الاجتماعية للعام الجاري.

 

وأولت دهانات الجزيرة هذه الفعالية اهتماماً كبيراً من خلال المعرض الذي أقيم في عسير مول متضمناً ركناً توعوياً يضم بروشورات تثقيفية للكبار والأطفال عن المرض وأنواعه وأسبابه وأعراضه والفحوصات اللازمة للمصاب به.

 

ووفق تقديرات الاتحاد الدولي للسكري في العام الماضي، فإن نحو 193 مليون نسمة أو ما يقارب نصف الأشخاص البالغين المصابين بداء السكري غير واعين بمرضهم، وأغلب هؤلاء مصابون بالنوع الثاني من المرض، وكلما تم تشخيص المصاب في وقت مبكر، فإنه يحظى بمعالجته بشكل أسرع، ويتمكن من الحد من خطر حدوث مضاعفات ضارة ومكلفة.

 

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة فإن داء السكري يعد السبب الرئيس لأمراض القلب والشرايين، والعمى، والفشل الكلوي، وبتر الأطراف السفلية، وأكثر من ثلث سكان العالم مصابون بداء السكري بنوعيه، ومعرضون لخطر فقد أبصارهم وإصابتهم بالعمى.

 

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
07:19 PM
إدراكاً لأهمية الحملات التوعوية وضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية

"دهانات الجزيرة" ترعى فعاليات اليوم العالمي لمرض السكري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رعت دهانات الجزيرة فعاليات اليوم العالمي للسكري، التي أقامتها وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير تحت شعار " عيننا على السكري"، ضمن برامج الشركة للمسؤولية الاجتماعية للعام الجاري.

 

وأولت دهانات الجزيرة هذه الفعالية اهتماماً كبيراً من خلال المعرض الذي أقيم في عسير مول متضمناً ركناً توعوياً يضم بروشورات تثقيفية للكبار والأطفال عن المرض وأنواعه وأسبابه وأعراضه والفحوصات اللازمة للمصاب به.

 

ووفق تقديرات الاتحاد الدولي للسكري في العام الماضي، فإن نحو 193 مليون نسمة أو ما يقارب نصف الأشخاص البالغين المصابين بداء السكري غير واعين بمرضهم، وأغلب هؤلاء مصابون بالنوع الثاني من المرض، وكلما تم تشخيص المصاب في وقت مبكر، فإنه يحظى بمعالجته بشكل أسرع، ويتمكن من الحد من خطر حدوث مضاعفات ضارة ومكلفة.

 

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة فإن داء السكري يعد السبب الرئيس لأمراض القلب والشرايين، والعمى، والفشل الكلوي، وبتر الأطراف السفلية، وأكثر من ثلث سكان العالم مصابون بداء السكري بنوعيه، ومعرضون لخطر فقد أبصارهم وإصابتهم بالعمى.

 

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