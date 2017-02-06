"دودة" في شاورما تُغلق مطعماً للوجبات السريعة بالمحاني شمال الطائف

عثر عليها مواطن وشعر بتلبك معوي

أغلقت بلدية المحاني شمال محافظة الطائف مطعماً للوجبات السريعة، بعد أن عثرَ مواطن على "دودة" في وجبة شاورما اشتراها من نفس المطعم، فيما كان المواطن قد شعرَ بتلبك معوي اضطر للتوجه للمستشفى وخضعَ للتحليل الطبي ومن ثمَ أعطيَ العلاج اللازم مُغادراً إياه بانتظار التقرير الصادر للحالة.



ويؤكد المواطن صاحب الحالة "زايد بن خمروش العتيبي" بأنه كان قد تناول وجبة شاورما بالمطعم المعني في مركز المحاني شمال المحافظة، وأثناء تناوله الوجبة بالمطعم لاحظَ "دودة" حية، ما دعاه لمُساءلة عامل المطعم، حينها أبلغ عمليات الأمانة على الرقم 940 ليتم التواصل معه عن طريق بلدية المحاني، والتي حضرَ مندوب عنها وقام بإغلاق المطعم لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



وذكرَ العتيبي بأنه راجع مستشفى المحاني العام بعد أن شعرَ بآلام في بطنه، وأخضع للملاحظة الطبية وأعطيَ العلاج اللازم، بانتظار صدور التقرير الطبي.



وطالبَ العتيبي بتكثيف الرقابة من قبل البلدية والصحة حيال المطاعم ومحلات بيع الوجبات السريعة، وتقييدها باشتراطات النظافة والصحة العامة من خلال زيادة جولات المراقبين.