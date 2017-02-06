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دورات تخصصية وتطويرية معتمدة بجناح "التدريب التقني" بالجنادرية 31

300  دورة تدريبية مجانية من معاهد التدريب الأهلي للزوار

اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منح 300 دورة تدريبية مجانية معتمدة لزوار جناحها المشارك في الجنادرية 31.

 

وتقدم تلك الدورات للفائزين من خلال السحب اليومي عليها، حيث يتم التنسيق بين الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة ومعاهد التدريب الأهلي بالمملكة؛ لتمكين الفائزين من حضورها بالمعاهد.

 

وتأتي تلك البرامج التدريبية المعتمدة كإحدى الفعاليات التي يتميز بها جناح المؤسسة، والذي يتوقع أن يشهد حضوراً كبيراً الأيام المقبلة في ظل التنوع الفني والتفاعل المهني الذي يلبي مختلف أعمار الزوار.

 

كما تشهد أربع قاعات تدريبية للرجال، وقاعتان للنساء، تفاعلاً يومياً من خلال الانضمام للدورات التطويرية التدريبية المعتمدة المجانية في الفترة المسائية من العمل اليومي من الرابعة عصراً، ولمدة ساعتين لكل دورة ينفذها خبراء التدريب في المؤسسة.

 

وتضم الدورات جوانب تطويرية كدورات "التجميل النسائي، والماكياج السينمائي، والعناية بالمرأة، والتحكم بالعقل، والانفتاح والمرونة في الحياة، والثقة بالنفس"، وجوانب في الأمن والسلامة منها "السلامة والصحة المهنية، والسلامة المنزلية، والأساليب المتبعة في مكافحة الحريق، والجدوى الاقتصادية من تطبيق السلامة المهنية"، بالإضافة إلى الدورات التخصصية: "السلامة الكهربائية في استخدام الأجهزة المنزلية، ومبادئ السلامة المهنية، والقياسات التقنية، وكهرباء السيارات، ودورة مبادئ التبريد والتكييف"، فيما يقدم الجناح دورة مهمة أخرى تتناول الحياة اليومية بعنوان "كن مهنياً بمنزلك"، وكذلك دورة "صيانة الجوال".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دورات تخصصية وتطويرية معتمدة بجناح "التدريب التقني" بالجنادرية 31
سبق

اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منح 300 دورة تدريبية مجانية معتمدة لزوار جناحها المشارك في الجنادرية 31.

 

وتقدم تلك الدورات للفائزين من خلال السحب اليومي عليها، حيث يتم التنسيق بين الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة ومعاهد التدريب الأهلي بالمملكة؛ لتمكين الفائزين من حضورها بالمعاهد.

 

وتأتي تلك البرامج التدريبية المعتمدة كإحدى الفعاليات التي يتميز بها جناح المؤسسة، والذي يتوقع أن يشهد حضوراً كبيراً الأيام المقبلة في ظل التنوع الفني والتفاعل المهني الذي يلبي مختلف أعمار الزوار.

 

كما تشهد أربع قاعات تدريبية للرجال، وقاعتان للنساء، تفاعلاً يومياً من خلال الانضمام للدورات التطويرية التدريبية المعتمدة المجانية في الفترة المسائية من العمل اليومي من الرابعة عصراً، ولمدة ساعتين لكل دورة ينفذها خبراء التدريب في المؤسسة.

 

وتضم الدورات جوانب تطويرية كدورات "التجميل النسائي، والماكياج السينمائي، والعناية بالمرأة، والتحكم بالعقل، والانفتاح والمرونة في الحياة، والثقة بالنفس"، وجوانب في الأمن والسلامة منها "السلامة والصحة المهنية، والسلامة المنزلية، والأساليب المتبعة في مكافحة الحريق، والجدوى الاقتصادية من تطبيق السلامة المهنية"، بالإضافة إلى الدورات التخصصية: "السلامة الكهربائية في استخدام الأجهزة المنزلية، ومبادئ السلامة المهنية، والقياسات التقنية، وكهرباء السيارات، ودورة مبادئ التبريد والتكييف"، فيما يقدم الجناح دورة مهمة أخرى تتناول الحياة اليومية بعنوان "كن مهنياً بمنزلك"، وكذلك دورة "صيانة الجوال".

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
08:06 PM
300  دورة تدريبية مجانية من معاهد التدريب الأهلي للزوار

دورات تخصصية وتطويرية معتمدة بجناح "التدريب التقني" بالجنادرية 31

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منح 300 دورة تدريبية مجانية معتمدة لزوار جناحها المشارك في الجنادرية 31.

 

وتقدم تلك الدورات للفائزين من خلال السحب اليومي عليها، حيث يتم التنسيق بين الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة ومعاهد التدريب الأهلي بالمملكة؛ لتمكين الفائزين من حضورها بالمعاهد.

 

وتأتي تلك البرامج التدريبية المعتمدة كإحدى الفعاليات التي يتميز بها جناح المؤسسة، والذي يتوقع أن يشهد حضوراً كبيراً الأيام المقبلة في ظل التنوع الفني والتفاعل المهني الذي يلبي مختلف أعمار الزوار.

 

كما تشهد أربع قاعات تدريبية للرجال، وقاعتان للنساء، تفاعلاً يومياً من خلال الانضمام للدورات التطويرية التدريبية المعتمدة المجانية في الفترة المسائية من العمل اليومي من الرابعة عصراً، ولمدة ساعتين لكل دورة ينفذها خبراء التدريب في المؤسسة.

 

وتضم الدورات جوانب تطويرية كدورات "التجميل النسائي، والماكياج السينمائي، والعناية بالمرأة، والتحكم بالعقل، والانفتاح والمرونة في الحياة، والثقة بالنفس"، وجوانب في الأمن والسلامة منها "السلامة والصحة المهنية، والسلامة المنزلية، والأساليب المتبعة في مكافحة الحريق، والجدوى الاقتصادية من تطبيق السلامة المهنية"، بالإضافة إلى الدورات التخصصية: "السلامة الكهربائية في استخدام الأجهزة المنزلية، ومبادئ السلامة المهنية، والقياسات التقنية، وكهرباء السيارات، ودورة مبادئ التبريد والتكييف"، فيما يقدم الجناح دورة مهمة أخرى تتناول الحياة اليومية بعنوان "كن مهنياً بمنزلك"، وكذلك دورة "صيانة الجوال".

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