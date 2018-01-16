٣٠ دورة تدريبية ومحاضرات توعوية لـ"الهلال الأحمر" بعسير

​نفذها القسم النسائي واستفاد منها أكثر من 4133 مواطنة

نفذت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقه عسير، ممثلة في قسمها النسائي، ٣٠ دورة تدريبية ومحاضرات توعوية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد الشهري، أن القسم النسائي بالمنطقة نفذ ثمان دورات تدريبية، من ضمنها دورة الأمير نايف للإسعافات الأولية واستفاد منها ١٣٠ متدربة من مختلف الفئات.

وأضاف أن القسم نفذ عدداً من المحاضرات التوعوية بمختلف الأماكن، استفاد منها أكثر من 4133 مواطنة، تعرفن من خلالها على كيفية التعامل مع المصابين والإنعاش القلبي الرئوي وحالات الغرق والحروق والنزيف والغصة والتسمم، وغيرها من الإصابات الأخرى والحالات الإسعافية المختلفة.