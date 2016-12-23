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دوري الأولى: العروبة يصعد للوصافة .. والعدالة يكسب النهضة

أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي: 
 
 
العدالة - النهضة (2 - 0)
القيصومة - العروبة ( 0 – 1)
الفيحاء - وج (3 – 0)
ضمك - الحزم (1 - 1)
وتقام غداً مباراة وحيدة في ختام الجولة تجمع الجيل بالنجوم.
 
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - أحد (31 نقطة)
2-  العروبة (27 نقطة)
3- النهضة (26 نقطة)
4- الفيحاء (23 نقط )
5- الشعلة (22 نقطة)
6- هجر (22 نقطة)
7- الحزم (21 نقطة)
8- ضمك (20 نقطة)
9- نجران (20 نقطة)
10- العدالة (19 نقطة)
11- القيصومة (18 نقطة)
12-  وج (16 نقطة)
13- الجيل (16 نقطة)
14- الوطني (15 نقطة)
15- الطائي (14 نقطة)
16- النجوم (11 نقطة)
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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دوري الأولى: العروبة يصعد للوصافة .. والعدالة يكسب النهضة
سبق

أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي: 
 
 
العدالة - النهضة (2 - 0)
القيصومة - العروبة ( 0 – 1)
الفيحاء - وج (3 – 0)
ضمك - الحزم (1 - 1)
وتقام غداً مباراة وحيدة في ختام الجولة تجمع الجيل بالنجوم.
 
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - أحد (31 نقطة)
2-  العروبة (27 نقطة)
3- النهضة (26 نقطة)
4- الفيحاء (23 نقط )
5- الشعلة (22 نقطة)
6- هجر (22 نقطة)
7- الحزم (21 نقطة)
8- ضمك (20 نقطة)
9- نجران (20 نقطة)
10- العدالة (19 نقطة)
11- القيصومة (18 نقطة)
12-  وج (16 نقطة)
13- الجيل (16 نقطة)
14- الوطني (15 نقطة)
15- الطائي (14 نقطة)
16- النجوم (11 نقطة)
 

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
08:09 PM

دوري الأولى: العروبة يصعد للوصافة .. والعدالة يكسب النهضة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,438

أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي: 
 
 
العدالة - النهضة (2 - 0)
القيصومة - العروبة ( 0 – 1)
الفيحاء - وج (3 – 0)
ضمك - الحزم (1 - 1)
وتقام غداً مباراة وحيدة في ختام الجولة تجمع الجيل بالنجوم.
 
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - أحد (31 نقطة)
2-  العروبة (27 نقطة)
3- النهضة (26 نقطة)
4- الفيحاء (23 نقط )
5- الشعلة (22 نقطة)
6- هجر (22 نقطة)
7- الحزم (21 نقطة)
8- ضمك (20 نقطة)
9- نجران (20 نقطة)
10- العدالة (19 نقطة)
11- القيصومة (18 نقطة)
12-  وج (16 نقطة)
13- الجيل (16 نقطة)
14- الوطني (15 نقطة)
15- الطائي (14 نقطة)
16- النجوم (11 نقطة)
 

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