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دوري الأولى: النهضة يخسر .. والعروبة يصعد للوصافة

أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى، وجاءت نتائجها كالتالي: 
النهضة - القيصومة "2 - 3"
الجيل - الوطني "5 - 2"
العروبة - الحزم "1 - 1"
ضمك - النجوم "1 - 1".
وتختتم الجولة غدًا بثلاث مباريات كالتالي:
هجر - العدالة
الشعلة - أحد
الطائي - الفيحاء.
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - أحد "31 نقطة"
2 - العروبة "28 نقطة"
3 - النهضة "26 نقطة"
4 - الفيحاء "23 نقطة"
5 - الشعلة "22 نقطة"
6 - هجر "22 نقطة"
7 - الحزم "22 نقطة"
8 - القيصومة "21 نقطة"
9 - ضمك "21 نقطة"
10 - نجران "20 نقطة"
11 - العدالة "19 نقطة"
12 - وج "19 نقطة"
13 - الجيل "19 نقطة"
14 - الوطني "15 نقطة"
15 - النجوم "15 نقطة"
16 - الطائي "14 نقطة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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دوري الأولى: النهضة يخسر .. والعروبة يصعد للوصافة
سبق

أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى، وجاءت نتائجها كالتالي: 
النهضة - القيصومة "2 - 3"
الجيل - الوطني "5 - 2"
العروبة - الحزم "1 - 1"
ضمك - النجوم "1 - 1".
وتختتم الجولة غدًا بثلاث مباريات كالتالي:
هجر - العدالة
الشعلة - أحد
الطائي - الفيحاء.
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - أحد "31 نقطة"
2 - العروبة "28 نقطة"
3 - النهضة "26 نقطة"
4 - الفيحاء "23 نقطة"
5 - الشعلة "22 نقطة"
6 - هجر "22 نقطة"
7 - الحزم "22 نقطة"
8 - القيصومة "21 نقطة"
9 - ضمك "21 نقطة"
10 - نجران "20 نقطة"
11 - العدالة "19 نقطة"
12 - وج "19 نقطة"
13 - الجيل "19 نقطة"
14 - الوطني "15 نقطة"
15 - النجوم "15 نقطة"
16 - الطائي "14 نقطة".

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
10:41 PM

دوري الأولى: النهضة يخسر .. والعروبة يصعد للوصافة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,781

أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى، وجاءت نتائجها كالتالي: 
النهضة - القيصومة "2 - 3"
الجيل - الوطني "5 - 2"
العروبة - الحزم "1 - 1"
ضمك - النجوم "1 - 1".
وتختتم الجولة غدًا بثلاث مباريات كالتالي:
هجر - العدالة
الشعلة - أحد
الطائي - الفيحاء.
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - أحد "31 نقطة"
2 - العروبة "28 نقطة"
3 - النهضة "26 نقطة"
4 - الفيحاء "23 نقطة"
5 - الشعلة "22 نقطة"
6 - هجر "22 نقطة"
7 - الحزم "22 نقطة"
8 - القيصومة "21 نقطة"
9 - ضمك "21 نقطة"
10 - نجران "20 نقطة"
11 - العدالة "19 نقطة"
12 - وج "19 نقطة"
13 - الجيل "19 نقطة"
14 - الوطني "15 نقطة"
15 - النجوم "15 نقطة"
16 - الطائي "14 نقطة".

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