دوري الأولى: "وج" يكسب الطائي بثلاثية.. والنهضة وصيفاً

تغلب فريق وج الأول لكرة القدم على نظيره الطائي بنتيجة "3 – 0"، وذلك في افتتاح مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة الأولى.

وسيطر وج على معظم مجريات اللقاء، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص المحققة للتسجيل، وخصوصًا في الشوط الثاني للقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك فهد بالحوية شمال الطائف .

سجل أهداف وج: "خالد الزايدي، ونقا البقمي، والمحترف الروماني بيتر فوينيا".

وجاءت نتائج بقية المباريات على النحو التالي:



العدالة – نجران: "2 - 3 "

القيصومة – هجر: "2 – 3"

الحزم - النهضة: "0 - 1"



وجاء الترتيب على النحو التالي:

1- أحد "32 نقطة "

2-النهضة "29 نقطة"

3- الفيحاء "29 نقطة"

4- العروبة "28 نقطة"

5- هجر "26 نقطة"

6- الشعلة "25 نقطة"

7- ضمك "24 نقطة"

8- نجران "23 نقطة"

9- الحزم "22 نقطة"

10- وج "22 نقطة"

11- القيصومة "21 نقطة"

12- الجيل "20 نقطة"

13- العدالة "20 نقطة"

14- النجوم "18 نقطة"

15- الوطني "15 نقطة"

16- الطائي "14 نقطة".