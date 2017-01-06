النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دوري الأولى: "وج" يكسب الطائي بثلاثية.. والنهضة وصيفاً

 تغلب فريق وج الأول لكرة القدم على نظيره الطائي بنتيجة "3 – 0"، وذلك في افتتاح مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة الأولى.

وسيطر وج على معظم مجريات اللقاء، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص المحققة للتسجيل، وخصوصًا في الشوط الثاني للقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك فهد بالحوية شمال الطائف .

سجل أهداف وج: "خالد الزايدي، ونقا البقمي، والمحترف الروماني بيتر فوينيا".

وجاءت نتائج بقية المباريات على النحو التالي:
 
العدالة – نجران: "2 - 3 "
القيصومة – هجر: "2 – 3"
الحزم - النهضة: "0 - 1"
 
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1- أحد "32 نقطة "
2-النهضة "29 نقطة"
3- الفيحاء "29 نقطة"
4- العروبة "28 نقطة"
5- هجر "26 نقطة"
6- الشعلة "25 نقطة"
7- ضمك "24 نقطة"
8- نجران "23 نقطة"
9- الحزم "22 نقطة"
10-  وج "22 نقطة"
11-  القيصومة "21 نقطة"
12- الجيل "20 نقطة"
13- العدالة "20 نقطة"
14- النجوم "18 نقطة"
15- الوطني "15 نقطة"
16- الطائي "14 نقطة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
دوري الأولى: "وج" يكسب الطائي بثلاثية.. والنهضة وصيفاً
سبق

 تغلب فريق وج الأول لكرة القدم على نظيره الطائي بنتيجة "3 – 0"، وذلك في افتتاح مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة الأولى.

وسيطر وج على معظم مجريات اللقاء، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص المحققة للتسجيل، وخصوصًا في الشوط الثاني للقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك فهد بالحوية شمال الطائف .

سجل أهداف وج: "خالد الزايدي، ونقا البقمي، والمحترف الروماني بيتر فوينيا".

وجاءت نتائج بقية المباريات على النحو التالي:
 
العدالة – نجران: "2 - 3 "
القيصومة – هجر: "2 – 3"
الحزم - النهضة: "0 - 1"
 
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1- أحد "32 نقطة "
2-النهضة "29 نقطة"
3- الفيحاء "29 نقطة"
4- العروبة "28 نقطة"
5- هجر "26 نقطة"
6- الشعلة "25 نقطة"
7- ضمك "24 نقطة"
8- نجران "23 نقطة"
9- الحزم "22 نقطة"
10-  وج "22 نقطة"
11-  القيصومة "21 نقطة"
12- الجيل "20 نقطة"
13- العدالة "20 نقطة"
14- النجوم "18 نقطة"
15- الوطني "15 نقطة"
16- الطائي "14 نقطة".

06 يناير 2017 - 8 ربيع الآخر 1438
10:04 PM

دوري الأولى: "وج" يكسب الطائي بثلاثية.. والنهضة وصيفاً

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
3,439

 تغلب فريق وج الأول لكرة القدم على نظيره الطائي بنتيجة "3 – 0"، وذلك في افتتاح مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة الأولى.

وسيطر وج على معظم مجريات اللقاء، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص المحققة للتسجيل، وخصوصًا في الشوط الثاني للقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك فهد بالحوية شمال الطائف .

سجل أهداف وج: "خالد الزايدي، ونقا البقمي، والمحترف الروماني بيتر فوينيا".

وجاءت نتائج بقية المباريات على النحو التالي:
 
العدالة – نجران: "2 - 3 "
القيصومة – هجر: "2 – 3"
الحزم - النهضة: "0 - 1"
 
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1- أحد "32 نقطة "
2-النهضة "29 نقطة"
3- الفيحاء "29 نقطة"
4- العروبة "28 نقطة"
5- هجر "26 نقطة"
6- الشعلة "25 نقطة"
7- ضمك "24 نقطة"
8- نجران "23 نقطة"
9- الحزم "22 نقطة"
10-  وج "22 نقطة"
11-  القيصومة "21 نقطة"
12- الجيل "20 نقطة"
13- العدالة "20 نقطة"
14- النجوم "18 نقطة"
15- الوطني "15 نقطة"
16- الطائي "14 نقطة".

شارك برأيك
23
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
3,225
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,187
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,781
8 %

8 %

31 ديسمبر
4,373

كاريكاتير

مقاضي رمضان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة