أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لدرجة الناشئين، جاءت نتائجها كالآتي:
الفتح - الأهلي (0 - 3)
هجر - الاتفاق (1 - 1)
النصر - القادسية (6 - 1)
الهلال - الاتحاد (2 - 1)
الرائد - الشباب (1 - 2)
عرعر - التعاون (1 - 1)
وجاء الترتيب على النحو الآتي:
1 - النصر (21 نقطة)
2 - الهلال (16 نقطة)
3 - الأهلي (16 نقطة)
4 - الاتحاد (16 نقطة)
5 - هجر (15 نقطة)
6 - الشباب (14 نقطة)
7 - القادسية (10 نقاط)
8 - الاتفاق (9 نقاط)
9 - الرائد (7 نقاط)
10 - الفتح (7 نقاط)
11 - عرعر (4 نقاط)
12 - التعاون (نقطة واحدة)
دوري الناشئين: بسداسية في القادسية.. النصر يواصل الصدارة
أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لدرجة الناشئين، جاءت نتائجها كالآتي:
الفتح - الأهلي (0 - 3)
هجر - الاتفاق (1 - 1)
النصر - القادسية (6 - 1)
الهلال - الاتحاد (2 - 1)
الرائد - الشباب (1 - 2)
عرعر - التعاون (1 - 1)
وجاء الترتيب على النحو الآتي:
1 - النصر (21 نقطة)
2 - الهلال (16 نقطة)
3 - الأهلي (16 نقطة)
4 - الاتحاد (16 نقطة)
5 - هجر (15 نقطة)
6 - الشباب (14 نقطة)
7 - القادسية (10 نقاط)
8 - الاتفاق (9 نقاط)
9 - الرائد (7 نقاط)
10 - الفتح (7 نقاط)
11 - عرعر (4 نقاط)
12 - التعاون (نقطة واحدة)
أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لدرجة الناشئين، جاءت نتائجها كالآتي:
دوري الناشئين: بسداسية في القادسية.. النصر يواصل الصدارة
أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لدرجة الناشئين، جاءت نتائجها كالآتي:
الفتح - الأهلي (0 - 3)
هجر - الاتفاق (1 - 1)
النصر - القادسية (6 - 1)
الهلال - الاتحاد (2 - 1)
الرائد - الشباب (1 - 2)
عرعر - التعاون (1 - 1)
وجاء الترتيب على النحو الآتي:
1 - النصر (21 نقطة)
2 - الهلال (16 نقطة)
3 - الأهلي (16 نقطة)
4 - الاتحاد (16 نقطة)
5 - هجر (15 نقطة)
6 - الشباب (14 نقطة)
7 - القادسية (10 نقاط)
8 - الاتفاق (9 نقاط)
9 - الرائد (7 نقاط)
10 - الفتح (7 نقاط)
11 - عرعر (4 نقاط)
12 - التعاون (نقطة واحدة)