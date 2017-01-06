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دوري الناشئين: بسداسية في القادسية.. النصر يواصل الصدارة

أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لدرجة الناشئين، جاءت نتائجها كالآتي:
 
  الفتح - الأهلي (0 - 3)
  هجر - الاتفاق (1 - 1)
  النصر - القادسية (6 - 1)
  الهلال - الاتحاد (2 - 1)
  الرائد - الشباب (1 - 2)
  عرعر - التعاون (1 - 1)
 
  وجاء الترتيب على النحو الآتي:
  1 - النصر (21 نقطة)
  2 - الهلال (16 نقطة)
  3 - الأهلي (16 نقطة)
  4 - الاتحاد (16 نقطة)
  5 - هجر (15 نقطة)
  6 - الشباب (14 نقطة)
  7 - القادسية (10 نقاط)
  8 - الاتفاق (9 نقاط)
  9 - الرائد (7 نقاط)
  10 - الفتح (7 نقاط)
  11 - عرعر (4 نقاط)
  12 - التعاون (نقطة واحدة)
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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دوري الناشئين: بسداسية في القادسية.. النصر يواصل الصدارة
سبق

أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لدرجة الناشئين، جاءت نتائجها كالآتي:
 
  الفتح - الأهلي (0 - 3)
  هجر - الاتفاق (1 - 1)
  النصر - القادسية (6 - 1)
  الهلال - الاتحاد (2 - 1)
  الرائد - الشباب (1 - 2)
  عرعر - التعاون (1 - 1)
 
  وجاء الترتيب على النحو الآتي:
  1 - النصر (21 نقطة)
  2 - الهلال (16 نقطة)
  3 - الأهلي (16 نقطة)
  4 - الاتحاد (16 نقطة)
  5 - هجر (15 نقطة)
  6 - الشباب (14 نقطة)
  7 - القادسية (10 نقاط)
  8 - الاتفاق (9 نقاط)
  9 - الرائد (7 نقاط)
  10 - الفتح (7 نقاط)
  11 - عرعر (4 نقاط)
  12 - التعاون (نقطة واحدة)
 

06 يناير 2017 - 8 ربيع الآخر 1438
09:02 PM

دوري الناشئين: بسداسية في القادسية.. النصر يواصل الصدارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
15
2,891

أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لدرجة الناشئين، جاءت نتائجها كالآتي:
 
  الفتح - الأهلي (0 - 3)
  هجر - الاتفاق (1 - 1)
  النصر - القادسية (6 - 1)
  الهلال - الاتحاد (2 - 1)
  الرائد - الشباب (1 - 2)
  عرعر - التعاون (1 - 1)
 
  وجاء الترتيب على النحو الآتي:
  1 - النصر (21 نقطة)
  2 - الهلال (16 نقطة)
  3 - الأهلي (16 نقطة)
  4 - الاتحاد (16 نقطة)
  5 - هجر (15 نقطة)
  6 - الشباب (14 نقطة)
  7 - القادسية (10 نقاط)
  8 - الاتفاق (9 نقاط)
  9 - الرائد (7 نقاط)
  10 - الفتح (7 نقاط)
  11 - عرعر (4 نقاط)
  12 - التعاون (نقطة واحدة)
 

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