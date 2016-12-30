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دوري الناشئين: رغم الخسارة النصر في الصدارة

 أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين، وجاءت نتائجها كالتالي: 
القادسية - الشباب "0 - 0"
الاتفاق - الفتح "2 - 0"
عرعر - الرائد "1 - 0"
التعاون - هجر "2 - 3"
الأهلي - الهلال "2 - 1"
الاتحاد - النصر "3 - 2".

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - النصر "18 نقطة"
2 - الاتحاد "16 نقطة"
3 - هجر "14 نقطة"
4 - الأهلي "13 نقطة"
5 - الهلال "13 نقطة"
6 - الشباب "11 نقطة"
7 - القادسية "10 نقاط"
8 - الاتفاق "8 نقاط"
9 - الرائد "7 نقاط"
10 - الفتح "7 نقاط"
11 - عرعر "3 نقاط"
12 - التعاون "بدون أي نقطة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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دوري الناشئين: رغم الخسارة النصر في الصدارة
سبق

 أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين، وجاءت نتائجها كالتالي: 
القادسية - الشباب "0 - 0"
الاتفاق - الفتح "2 - 0"
عرعر - الرائد "1 - 0"
التعاون - هجر "2 - 3"
الأهلي - الهلال "2 - 1"
الاتحاد - النصر "3 - 2".

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - النصر "18 نقطة"
2 - الاتحاد "16 نقطة"
3 - هجر "14 نقطة"
4 - الأهلي "13 نقطة"
5 - الهلال "13 نقطة"
6 - الشباب "11 نقطة"
7 - القادسية "10 نقاط"
8 - الاتفاق "8 نقاط"
9 - الرائد "7 نقاط"
10 - الفتح "7 نقاط"
11 - عرعر "3 نقاط"
12 - التعاون "بدون أي نقطة".

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
10:34 PM

دوري الناشئين: رغم الخسارة النصر في الصدارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,946

 أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين، وجاءت نتائجها كالتالي: 
القادسية - الشباب "0 - 0"
الاتفاق - الفتح "2 - 0"
عرعر - الرائد "1 - 0"
التعاون - هجر "2 - 3"
الأهلي - الهلال "2 - 1"
الاتحاد - النصر "3 - 2".

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - النصر "18 نقطة"
2 - الاتحاد "16 نقطة"
3 - هجر "14 نقطة"
4 - الأهلي "13 نقطة"
5 - الهلال "13 نقطة"
6 - الشباب "11 نقطة"
7 - القادسية "10 نقاط"
8 - الاتفاق "8 نقاط"
9 - الرائد "7 نقاط"
10 - الفتح "7 نقاط"
11 - عرعر "3 نقاط"
12 - التعاون "بدون أي نقطة".

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