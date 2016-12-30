دوري الناشئين: رغم الخسارة النصر في الصدارة

أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين، وجاءت نتائجها كالتالي: القادسية - الشباب "0 - 0" الاتفاق - الفتح "2 - 0" عرعر - الرائد "1 - 0" التعاون - هجر "2 - 3" الأهلي - الهلال "2 - 1" الاتحاد - النصر "3 - 2".
وجاء الترتيب على النحو التالي: 1 - النصر "18 نقطة" 2 - الاتحاد "16 نقطة" 3 - هجر "14 نقطة" 4 - الأهلي "13 نقطة" 5 - الهلال "13 نقطة" 6 - الشباب "11 نقطة" 7 - القادسية "10 نقاط" 8 - الاتفاق "8 نقاط" 9 - الرائد "7 نقاط" 10 - الفتح "7 نقاط" 11 - عرعر "3 نقاط" 12 - التعاون "بدون أي نقطة".
أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين، وجاءت نتائجها كالتالي: القادسية - الشباب "0 - 0" الاتفاق - الفتح "2 - 0" عرعر - الرائد "1 - 0" التعاون - هجر "2 - 3" الأهلي - الهلال "2 - 1" الاتحاد - النصر "3 - 2".
وجاء الترتيب على النحو التالي: 1 - النصر "18 نقطة" 2 - الاتحاد "16 نقطة" 3 - هجر "14 نقطة" 4 - الأهلي "13 نقطة" 5 - الهلال "13 نقطة" 6 - الشباب "11 نقطة" 7 - القادسية "10 نقاط" 8 - الاتفاق "8 نقاط" 9 - الرائد "7 نقاط" 10 - الفتح "7 نقاط" 11 - عرعر "3 نقاط" 12 - التعاون "بدون أي نقطة".
أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين، وجاءت نتائجها كالتالي: القادسية - الشباب "0 - 0" الاتفاق - الفتح "2 - 0" عرعر - الرائد "1 - 0" التعاون - هجر "2 - 3" الأهلي - الهلال "2 - 1" الاتحاد - النصر "3 - 2".
وجاء الترتيب على النحو التالي: 1 - النصر "18 نقطة" 2 - الاتحاد "16 نقطة" 3 - هجر "14 نقطة" 4 - الأهلي "13 نقطة" 5 - الهلال "13 نقطة" 6 - الشباب "11 نقطة" 7 - القادسية "10 نقاط" 8 - الاتفاق "8 نقاط" 9 - الرائد "7 نقاط" 10 - الفتح "7 نقاط" 11 - عرعر "3 نقاط" 12 - التعاون "بدون أي نقطة".