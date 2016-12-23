دوري جميل: "سكري القصيم" يكسب الوحدة بثلاثية

تغلب فريق التعاون على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل.

ورفع التعاون رصيده إلى ١٨ نقطة في المركز السابع، وجاء الوحدة في المركز ١٣ بـ١٠ نقاط.

الحصة الأولى:

سارت الدقائق الخمسة عشرة الأولى هادئة من الطرفين، وفي الدقيقة ١٨ "أحمد الزين" يمرر كرة لـ"جهاد الحسين" واجه المرمى سددها اعتلت العارضة، رد عليها الوحدة في الدقيقة ٢٠ بتمريرة من "ياسر الفهمي" أبعدها الدفاع، وفي الدقيقة ٢٩ نفذ "عبدالله الشامخ" خطأً للوحدة ضربها "بدر الشهراني" أبعدها الدفاع.

وشهدت الدقيقة ٣١ الهدف الأول للتعاون بعد خطأ فردي؛ حيث مرر "منير الحمداوي" كرة إلى "جهاد الحسين" لكن "عبدالله العراف" خرج للإمساك بها، بيد أنها سقطت منه ومررها "جهاد" لـ"نايف موسى" لعبها في المرمى الخالي.

ليعود فريق التعاون ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة ٣٤ بعد خطأ نفذه "إيمانويل" وصلت إلى "ماتشادو" داخل خط الستة ثبت الكرة وسددها في المرمى هدفًا ثانيًا.

الحصة الثانية:

حاول الوحدة العودة لأجواء المباراة مبكرًا بالشوط الثاني؛ حيث سدد اللاعب "وليد محبوب" ضربة حرة خطيرة بالدقيقة ٥١ أبعدها حارس التعاون، وتأخر التعاون بتنفيذ هجماته على مرمى الوحدة قبل أن يتسبب اللاعب "معتز الموسى" بخطأ للتعاون قرب منطقة الجزاء بالدقيقة ٥٦ نفذها المدافع "إبراهيم الزبيدي" بطريقة ذكية أبعدها حارس الوحدة بصعوبة.

وأضاف بعد ذلك التعاون الهدف الثالث عن طريق "أحمد الزين" بالدقيقة ٥٨ بعد عرضية استقبلها بصدره وسددها بيمناه على يسار حارس الوحدة.

وأضاف الوحدة هدفه الأول بعد عرضية أتت من ضربة حرة استقبلها وسددها اللاعب "حاتم بلال" بالدقيقة ٦٠، وحاول الوحدة بعد ذلك إضافة الهدف الثاني بالدقيقة ٧١ بضربة حرة سددها اللاعب "وليد محبوب"، إلا أن الكرة اصطدمت بالشباك الجانبية.