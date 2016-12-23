النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دوري جميل: "سكري القصيم" يكسب الوحدة بثلاثية

تغلب فريق التعاون على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل.

ورفع التعاون رصيده إلى ١٨ نقطة في المركز السابع، وجاء الوحدة في المركز ١٣ بـ١٠ نقاط.

الحصة الأولى:
سارت الدقائق الخمسة عشرة الأولى هادئة من الطرفين، وفي الدقيقة ١٨ "أحمد الزين" يمرر كرة لـ"جهاد الحسين" واجه المرمى سددها اعتلت العارضة، رد عليها الوحدة في الدقيقة ٢٠ بتمريرة من "ياسر الفهمي" أبعدها الدفاع، وفي الدقيقة ٢٩ نفذ "عبدالله الشامخ" خطأً للوحدة ضربها "بدر الشهراني" أبعدها الدفاع.

وشهدت الدقيقة ٣١ الهدف الأول للتعاون بعد خطأ فردي؛ حيث مرر "منير الحمداوي" كرة إلى "جهاد الحسين" لكن "عبدالله العراف" خرج للإمساك بها، بيد أنها سقطت منه ومررها "جهاد" لـ"نايف موسى" لعبها في المرمى الخالي.

ليعود فريق التعاون ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة ٣٤ بعد خطأ نفذه "إيمانويل" وصلت إلى "ماتشادو" داخل خط الستة ثبت الكرة وسددها في المرمى هدفًا ثانيًا.

الحصة الثانية:
حاول الوحدة العودة لأجواء المباراة مبكرًا بالشوط الثاني؛ حيث سدد اللاعب "وليد محبوب" ضربة حرة خطيرة بالدقيقة ٥١ أبعدها حارس التعاون، وتأخر التعاون بتنفيذ هجماته على مرمى الوحدة قبل أن يتسبب اللاعب "معتز الموسى" بخطأ للتعاون قرب منطقة الجزاء بالدقيقة ٥٦ نفذها المدافع "إبراهيم الزبيدي" بطريقة ذكية أبعدها حارس الوحدة بصعوبة.

وأضاف بعد ذلك التعاون الهدف الثالث عن طريق "أحمد الزين" بالدقيقة ٥٨ بعد عرضية استقبلها بصدره وسددها بيمناه على يسار حارس الوحدة.
وأضاف الوحدة هدفه الأول بعد عرضية أتت من ضربة حرة استقبلها وسددها اللاعب "حاتم بلال" بالدقيقة ٦٠، وحاول الوحدة بعد ذلك إضافة الهدف الثاني بالدقيقة ٧١ بضربة حرة سددها اللاعب "وليد محبوب"، إلا أن الكرة اصطدمت بالشباك الجانبية.

    

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
دوري جميل: "سكري القصيم" يكسب الوحدة بثلاثية
سبق

تغلب فريق التعاون على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل.

ورفع التعاون رصيده إلى ١٨ نقطة في المركز السابع، وجاء الوحدة في المركز ١٣ بـ١٠ نقاط.

الحصة الأولى:
سارت الدقائق الخمسة عشرة الأولى هادئة من الطرفين، وفي الدقيقة ١٨ "أحمد الزين" يمرر كرة لـ"جهاد الحسين" واجه المرمى سددها اعتلت العارضة، رد عليها الوحدة في الدقيقة ٢٠ بتمريرة من "ياسر الفهمي" أبعدها الدفاع، وفي الدقيقة ٢٩ نفذ "عبدالله الشامخ" خطأً للوحدة ضربها "بدر الشهراني" أبعدها الدفاع.

وشهدت الدقيقة ٣١ الهدف الأول للتعاون بعد خطأ فردي؛ حيث مرر "منير الحمداوي" كرة إلى "جهاد الحسين" لكن "عبدالله العراف" خرج للإمساك بها، بيد أنها سقطت منه ومررها "جهاد" لـ"نايف موسى" لعبها في المرمى الخالي.

ليعود فريق التعاون ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة ٣٤ بعد خطأ نفذه "إيمانويل" وصلت إلى "ماتشادو" داخل خط الستة ثبت الكرة وسددها في المرمى هدفًا ثانيًا.

الحصة الثانية:
حاول الوحدة العودة لأجواء المباراة مبكرًا بالشوط الثاني؛ حيث سدد اللاعب "وليد محبوب" ضربة حرة خطيرة بالدقيقة ٥١ أبعدها حارس التعاون، وتأخر التعاون بتنفيذ هجماته على مرمى الوحدة قبل أن يتسبب اللاعب "معتز الموسى" بخطأ للتعاون قرب منطقة الجزاء بالدقيقة ٥٦ نفذها المدافع "إبراهيم الزبيدي" بطريقة ذكية أبعدها حارس الوحدة بصعوبة.

وأضاف بعد ذلك التعاون الهدف الثالث عن طريق "أحمد الزين" بالدقيقة ٥٨ بعد عرضية استقبلها بصدره وسددها بيمناه على يسار حارس الوحدة.
وأضاف الوحدة هدفه الأول بعد عرضية أتت من ضربة حرة استقبلها وسددها اللاعب "حاتم بلال" بالدقيقة ٦٠، وحاول الوحدة بعد ذلك إضافة الهدف الثاني بالدقيقة ٧١ بضربة حرة سددها اللاعب "وليد محبوب"، إلا أن الكرة اصطدمت بالشباك الجانبية.

    

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
08:36 PM

دوري جميل: "سكري القصيم" يكسب الوحدة بثلاثية

A A A
بكر فاضل - جدة
2
1,599

تغلب فريق التعاون على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل.

ورفع التعاون رصيده إلى ١٨ نقطة في المركز السابع، وجاء الوحدة في المركز ١٣ بـ١٠ نقاط.

الحصة الأولى:
سارت الدقائق الخمسة عشرة الأولى هادئة من الطرفين، وفي الدقيقة ١٨ "أحمد الزين" يمرر كرة لـ"جهاد الحسين" واجه المرمى سددها اعتلت العارضة، رد عليها الوحدة في الدقيقة ٢٠ بتمريرة من "ياسر الفهمي" أبعدها الدفاع، وفي الدقيقة ٢٩ نفذ "عبدالله الشامخ" خطأً للوحدة ضربها "بدر الشهراني" أبعدها الدفاع.

وشهدت الدقيقة ٣١ الهدف الأول للتعاون بعد خطأ فردي؛ حيث مرر "منير الحمداوي" كرة إلى "جهاد الحسين" لكن "عبدالله العراف" خرج للإمساك بها، بيد أنها سقطت منه ومررها "جهاد" لـ"نايف موسى" لعبها في المرمى الخالي.

ليعود فريق التعاون ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة ٣٤ بعد خطأ نفذه "إيمانويل" وصلت إلى "ماتشادو" داخل خط الستة ثبت الكرة وسددها في المرمى هدفًا ثانيًا.

الحصة الثانية:
حاول الوحدة العودة لأجواء المباراة مبكرًا بالشوط الثاني؛ حيث سدد اللاعب "وليد محبوب" ضربة حرة خطيرة بالدقيقة ٥١ أبعدها حارس التعاون، وتأخر التعاون بتنفيذ هجماته على مرمى الوحدة قبل أن يتسبب اللاعب "معتز الموسى" بخطأ للتعاون قرب منطقة الجزاء بالدقيقة ٥٦ نفذها المدافع "إبراهيم الزبيدي" بطريقة ذكية أبعدها حارس الوحدة بصعوبة.

وأضاف بعد ذلك التعاون الهدف الثالث عن طريق "أحمد الزين" بالدقيقة ٥٨ بعد عرضية استقبلها بصدره وسددها بيمناه على يسار حارس الوحدة.
وأضاف الوحدة هدفه الأول بعد عرضية أتت من ضربة حرة استقبلها وسددها اللاعب "حاتم بلال" بالدقيقة ٦٠، وحاول الوحدة بعد ذلك إضافة الهدف الثاني بالدقيقة ٧١ بضربة حرة سددها اللاعب "وليد محبوب"، إلا أن الكرة اصطدمت بالشباك الجانبية.

    

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
2,924
1200

1200

17 ديسمبر
5,490
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,854
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,205

كاريكاتير

مقاضي رمضان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة