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56 دولة إسلامية يشاركون في مؤتمر تعزيز قيم مؤسسة الزواج والأسرة بجدة غدًا

تنظمه "العمل" بالتعاون مع "حقوق الإنسان" و"التعاون الإسلامي"

 تستضيف المملكة العربية السعودية في محافظة جدة مؤتمر تعزيز قيم مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها الإسلامية، الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة 11- 12 جمادى الأولى 1438هـ/ الموافق 8- 9 فبراير 2017م.
 
ويناقش المؤتمر -بحسب موقع هيئة حقوق الإنسان- الذي تشارك فيه 56 دولة إسلامية؛ أهم التحديات والعقبات التي تواجه الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين الأسرة وتعزيز قدرات مؤسسة الزواج والأسرة، والحفاظ على قيمها.
 

ويهدف المؤتمر إلى الاطلاع على سياسات وإستراتيجيات الدول الأعضاء في الحفاظ على قيم الأسرة ومؤسسة الزواج في دول منظمة التعاون الإسلامي، وتشخيص التحديات التي تواجه مؤسسة الزواج والأسرة في الدول الأعضاء، واقتراح حلول مستديمة لمواجهة تلك التحديات على جميع المستويات، ووضع سياسات وخطط عملية مشتركة للحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة في العالم الإسلامي.
 
وسيستعرض الوزراء المكلفون بقضايا الأسرة وممثلون عن الحكومات والمؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى ممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية؛ جهود الدول الأعضاء للمنظمة في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها، واستعراض دور الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة مكافحة أشكال العنف ضد المرأة والأسرة على ضوء المبادئ الإسلامية، وتشخيص التحديات التي تواجه الأسرة في الدول الأعضاء، واقتراح الحلول المناسبة، وإعداد إستراتيجية المنظمة لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في العالم الإسلامي، ومناقشة أطر وآليات متابعة تنفيذ نتائج المؤتمر.

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56 دولة إسلامية يشاركون في مؤتمر تعزيز قيم مؤسسة الزواج والأسرة بجدة غدًا
سبق

 تستضيف المملكة العربية السعودية في محافظة جدة مؤتمر تعزيز قيم مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها الإسلامية، الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة 11- 12 جمادى الأولى 1438هـ/ الموافق 8- 9 فبراير 2017م.
 
ويناقش المؤتمر -بحسب موقع هيئة حقوق الإنسان- الذي تشارك فيه 56 دولة إسلامية؛ أهم التحديات والعقبات التي تواجه الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين الأسرة وتعزيز قدرات مؤسسة الزواج والأسرة، والحفاظ على قيمها.
 

ويهدف المؤتمر إلى الاطلاع على سياسات وإستراتيجيات الدول الأعضاء في الحفاظ على قيم الأسرة ومؤسسة الزواج في دول منظمة التعاون الإسلامي، وتشخيص التحديات التي تواجه مؤسسة الزواج والأسرة في الدول الأعضاء، واقتراح حلول مستديمة لمواجهة تلك التحديات على جميع المستويات، ووضع سياسات وخطط عملية مشتركة للحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة في العالم الإسلامي.
 
وسيستعرض الوزراء المكلفون بقضايا الأسرة وممثلون عن الحكومات والمؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى ممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية؛ جهود الدول الأعضاء للمنظمة في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها، واستعراض دور الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة مكافحة أشكال العنف ضد المرأة والأسرة على ضوء المبادئ الإسلامية، وتشخيص التحديات التي تواجه الأسرة في الدول الأعضاء، واقتراح الحلول المناسبة، وإعداد إستراتيجية المنظمة لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في العالم الإسلامي، ومناقشة أطر وآليات متابعة تنفيذ نتائج المؤتمر.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
09:22 PM
تنظمه "العمل" بالتعاون مع "حقوق الإنسان" و"التعاون الإسلامي"

56 دولة إسلامية يشاركون في مؤتمر تعزيز قيم مؤسسة الزواج والأسرة بجدة غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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 تستضيف المملكة العربية السعودية في محافظة جدة مؤتمر تعزيز قيم مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها الإسلامية، الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة 11- 12 جمادى الأولى 1438هـ/ الموافق 8- 9 فبراير 2017م.
 
ويناقش المؤتمر -بحسب موقع هيئة حقوق الإنسان- الذي تشارك فيه 56 دولة إسلامية؛ أهم التحديات والعقبات التي تواجه الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين الأسرة وتعزيز قدرات مؤسسة الزواج والأسرة، والحفاظ على قيمها.
 

ويهدف المؤتمر إلى الاطلاع على سياسات وإستراتيجيات الدول الأعضاء في الحفاظ على قيم الأسرة ومؤسسة الزواج في دول منظمة التعاون الإسلامي، وتشخيص التحديات التي تواجه مؤسسة الزواج والأسرة في الدول الأعضاء، واقتراح حلول مستديمة لمواجهة تلك التحديات على جميع المستويات، ووضع سياسات وخطط عملية مشتركة للحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة في العالم الإسلامي.
 
وسيستعرض الوزراء المكلفون بقضايا الأسرة وممثلون عن الحكومات والمؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى ممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية؛ جهود الدول الأعضاء للمنظمة في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها، واستعراض دور الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة مكافحة أشكال العنف ضد المرأة والأسرة على ضوء المبادئ الإسلامية، وتشخيص التحديات التي تواجه الأسرة في الدول الأعضاء، واقتراح الحلول المناسبة، وإعداد إستراتيجية المنظمة لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في العالم الإسلامي، ومناقشة أطر وآليات متابعة تنفيذ نتائج المؤتمر.

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