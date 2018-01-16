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70 دولة ومنظمة تشارك في مؤتمر باريس للسلام.. ورفض إسرائيلي

محللون: فرصة أخيرة للتوصل إلى "حل الدولتين" بالأرض المحتلة

 أعلنت فرنسا اليوم الأحد افتتاح "مؤتمر باريس للسلام"، وسط رفض إسرائيلي وترحيب فلسطيني، وبمشاركة 70 دولة ومنظمة، ومشاركة اللجنة الرباعية للسلام فى الشرق الأوسط "الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة"، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
 
يعد المؤتمر من وجهة نظر كثير من المحللين والمتابعين –بحسب موقع الخليج أون لاين- بمثابة فرصة أخيرة للتوصل إلى "حل الدولتين"؛ بسبب مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يبدأ مهامه رسمياً في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري"، الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، كما يعتبر الأول من نوعه الذي يعقد على هذا المستوى منذ سنوات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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70 دولة ومنظمة تشارك في مؤتمر باريس للسلام.. ورفض إسرائيلي
سبق

 أعلنت فرنسا اليوم الأحد افتتاح "مؤتمر باريس للسلام"، وسط رفض إسرائيلي وترحيب فلسطيني، وبمشاركة 70 دولة ومنظمة، ومشاركة اللجنة الرباعية للسلام فى الشرق الأوسط "الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة"، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
 
يعد المؤتمر من وجهة نظر كثير من المحللين والمتابعين –بحسب موقع الخليج أون لاين- بمثابة فرصة أخيرة للتوصل إلى "حل الدولتين"؛ بسبب مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يبدأ مهامه رسمياً في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري"، الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، كما يعتبر الأول من نوعه الذي يعقد على هذا المستوى منذ سنوات.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
09:54 PM
محللون: فرصة أخيرة للتوصل إلى "حل الدولتين" بالأرض المحتلة

70 دولة ومنظمة تشارك في مؤتمر باريس للسلام.. ورفض إسرائيلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 أعلنت فرنسا اليوم الأحد افتتاح "مؤتمر باريس للسلام"، وسط رفض إسرائيلي وترحيب فلسطيني، وبمشاركة 70 دولة ومنظمة، ومشاركة اللجنة الرباعية للسلام فى الشرق الأوسط "الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة"، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
 
يعد المؤتمر من وجهة نظر كثير من المحللين والمتابعين –بحسب موقع الخليج أون لاين- بمثابة فرصة أخيرة للتوصل إلى "حل الدولتين"؛ بسبب مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يبدأ مهامه رسمياً في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري"، الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، كما يعتبر الأول من نوعه الذي يعقد على هذا المستوى منذ سنوات.

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