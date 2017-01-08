"ديلي ميل" في تقرير مفصّل عن العواجي: إنه بطل عملية الفجر بالرياض

الخبر تداولته "نيويورك تايمز" و"فوكس" و"أسيوشيتد برس" .. فيديو وتعليقات

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية وقناة "فوكس" ووكالة "الأسيوشيتد برس"، خبر مقتل إرهابيين في الرياض، أمس، وتحدثت في تقارير منفصلة عن ضلوع القتيلين في تفجيرات المسجد النبوي الشريف في شهر رمضان المبارك، ونقلت مقتطفات من تصريحات المتحدث الأمني لوزارة الداخلية منصور التركي؛ حول مقتل الإرهابيين، ونشرت صوراً للقتيلين.

من جهتها، عرضت صحيفة "ديلي ميلي" البريطانية، تقريراً مفصلاً عن الحادثة وعنونت في صدر صفحتها بالقول: "رجل أمن بطل قتل إرهابيين ينتميان إلى تنظيم داعش كانا مسلحين ويرتديان حزامين ناسفين في العاصمة الرياض".

وقالت في تقريرها المطول: ظهرت لقطات مثيرة تُظهر أحد رجال الأمن "عواجي" يشتبك مع الإرهابيين في حي الياسمين في العاصمة السعودية الرياض؛ حيث اندلعت المعركة فجراً، وحصلت الأجهزة الأمنية على معلومات تفيد أن هناك مجموعة تقوم بتصنيع المتفجرات، وقامت بشن دهم خاطف عليها, كما عرض فيديو من نافذة في إحدى البنايات السكنية تظهر الاشتباكات.

وأظهر المقطع أن المتهمين رفضا الاستسلام وبادرا بإطلاق النار، بحسب المقطع الذي شاهده السكان وهم مصدومون من العملية، وكانت هناك نساء يصرخن وهن يشاهدن العملية.

وتتابع الصحيفة: "لقد وصلا إلى سيارة الشرطة، لكن أحد رجال الأمن ظهر وأطلق عليهما الرصاص بمسدس، وتصف الصحيفة بالقول رجل الأمن البطل هو الآن في المستشفى يتعافى من إصابته".

وعرضت الصحيفة مقطع الفيديو وحذّرت من أن يشاهده الصغار، كما عرضت صوراً للحادثة بشكل مفصّل مع تعليقات على اللقطات.