ديوان المظالم.. تغيير اسم "شؤون الموظفين" لـ "الموارد البشرية"

قرار تضمن تقسيمها إلى 3 أقسام بالتوافق مع رؤية المملكة 2030

أصدر رئيس ديوان المظالم، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، صباح اليوم، قراراً يقضي بتغيير اسم إدارة شؤون الموظفين بديوان المظالم إلى إدارة الموارد البشرية؛ بناء على موافقة المقام السامي على إدراج ديوان المظالم إلى برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية .



وعلمت "سبق" بأن القرار تضمن تقسيم إدارة الموارد البشرية إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول: تطوير الموارد البشرية، والقسم الثاني: عمليات الموارد البشرية، والقسم الثالث: التواصل الداخلي، ونقل مهام التدريب والابتعاث ومتابعة الحضور والانصراف إلى الإدارة؛ تأسيساً على تطوير الأعمال الإدارية وفقاً للأسس العلمية بما يتوافق مع توجه رؤية المملكة 2030.