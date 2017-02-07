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"ديوان المظالم" يلزم "تعليم حائل" بإلغاء قرار تقويم معلمة مظلومة

​بعدما أثبتت جدول مهامها وإنجازها تبين للمحكمة أنه "مشوب ببعض الملاحظات"

ألزمت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية بحائل (ديوان المظالم سابقاً), الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، بإلغاء قرار تقويم الأداء الوظيفي لمعلمة تقدمت بتظلم للمحكمة من إساءة معاملة مديرة المدرسة لها، وحسمها من تقويم الأداء الوظيفي.
 
وكانت الدائرة تلقت في 28 /7 /1437هـ دعوى من معلمة تفيد بإساءة مديرة المدرسة التي تعمل بها، لها, وبعد نفاد كافة القنوات الرسمية دون جدوى في حل المشكلة تقدمت للمحكمة الإدارية, وعقدت الدائرة جلستها في صفر الماضي.
 
وبالاستماع لأقوال الطرفين أكد طرف "تعليم حائل" صحة القرارات الإدارية، فيما أرفق بعض المستندات من مديرة المدرسة التي تعمل بها المعلمة، تفيد بتقصير المدعية بعملها؛ ما أعطاها درجة 79‎%‎  في تقويم الأداء الوظيفي لعام 1435هـ، وهو ما نفته المعلمة الطرف الآخر في الدعوى، مؤكدة أنه غير صحيح، وأنها لا تعلم عن تلك القرارات شيئاً، ولم تُبلغ رسمياً بها، كما لم تُبلغ بدرجة تقويم الأداء الوظيفي الخاص بها لعام 1435هـ.
 
وبإثبات المعلمة لجدول المهام الموكلة بها، وإثبات إنجازها، وحصولها على بعض شهادات الشكر لبعض الأنشطة التي قامت بها بالمدرسة خلال ذلك العام، كسبت الدعوى ضد "التعليم"، وألزمت المحكمة الإدارية بحائل "تعليم حائل" بإلغاء قرار تقويم الأداء الوظيفي للمعلمة لعام 1435هـ، بعد أن تبين للدائرة أنه مشوب ببعض الملاحظات.
 
يذكر أن المعلمة حصلت على 95‎%‎  في عام 1433هـ، وعلى 92‎%‎  في عام 1434هـ، فيما حصلت على 79‎%‎  في عام 1435هـ على الرغم من تلقيها شهادات الشكر التي تؤكد تميزها، وكانت إحدى المشرفات على أكبر لوحة فنية في العالم تحمل أسماء الله الحسنى، والتي رسمتها طالبات مدارس التربية والتعليم في حائل عام 1432هـ، وأشاد بها أمير المنطقة.
 

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"ديوان المظالم" يلزم "تعليم حائل" بإلغاء قرار تقويم معلمة مظلومة
سبق

ألزمت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية بحائل (ديوان المظالم سابقاً), الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، بإلغاء قرار تقويم الأداء الوظيفي لمعلمة تقدمت بتظلم للمحكمة من إساءة معاملة مديرة المدرسة لها، وحسمها من تقويم الأداء الوظيفي.
 
وكانت الدائرة تلقت في 28 /7 /1437هـ دعوى من معلمة تفيد بإساءة مديرة المدرسة التي تعمل بها، لها, وبعد نفاد كافة القنوات الرسمية دون جدوى في حل المشكلة تقدمت للمحكمة الإدارية, وعقدت الدائرة جلستها في صفر الماضي.
 
وبالاستماع لأقوال الطرفين أكد طرف "تعليم حائل" صحة القرارات الإدارية، فيما أرفق بعض المستندات من مديرة المدرسة التي تعمل بها المعلمة، تفيد بتقصير المدعية بعملها؛ ما أعطاها درجة 79‎%‎  في تقويم الأداء الوظيفي لعام 1435هـ، وهو ما نفته المعلمة الطرف الآخر في الدعوى، مؤكدة أنه غير صحيح، وأنها لا تعلم عن تلك القرارات شيئاً، ولم تُبلغ رسمياً بها، كما لم تُبلغ بدرجة تقويم الأداء الوظيفي الخاص بها لعام 1435هـ.
 
وبإثبات المعلمة لجدول المهام الموكلة بها، وإثبات إنجازها، وحصولها على بعض شهادات الشكر لبعض الأنشطة التي قامت بها بالمدرسة خلال ذلك العام، كسبت الدعوى ضد "التعليم"، وألزمت المحكمة الإدارية بحائل "تعليم حائل" بإلغاء قرار تقويم الأداء الوظيفي للمعلمة لعام 1435هـ، بعد أن تبين للدائرة أنه مشوب ببعض الملاحظات.
 
يذكر أن المعلمة حصلت على 95‎%‎  في عام 1433هـ، وعلى 92‎%‎  في عام 1434هـ، فيما حصلت على 79‎%‎  في عام 1435هـ على الرغم من تلقيها شهادات الشكر التي تؤكد تميزها، وكانت إحدى المشرفات على أكبر لوحة فنية في العالم تحمل أسماء الله الحسنى، والتي رسمتها طالبات مدارس التربية والتعليم في حائل عام 1432هـ، وأشاد بها أمير المنطقة.
 

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
07:30 PM
​بعدما أثبتت جدول مهامها وإنجازها تبين للمحكمة أنه "مشوب ببعض الملاحظات"

"ديوان المظالم" يلزم "تعليم حائل" بإلغاء قرار تقويم معلمة مظلومة

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خالد السليمي - حائل
10
9,667

ألزمت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية بحائل (ديوان المظالم سابقاً), الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، بإلغاء قرار تقويم الأداء الوظيفي لمعلمة تقدمت بتظلم للمحكمة من إساءة معاملة مديرة المدرسة لها، وحسمها من تقويم الأداء الوظيفي.
 
وكانت الدائرة تلقت في 28 /7 /1437هـ دعوى من معلمة تفيد بإساءة مديرة المدرسة التي تعمل بها، لها, وبعد نفاد كافة القنوات الرسمية دون جدوى في حل المشكلة تقدمت للمحكمة الإدارية, وعقدت الدائرة جلستها في صفر الماضي.
 
وبالاستماع لأقوال الطرفين أكد طرف "تعليم حائل" صحة القرارات الإدارية، فيما أرفق بعض المستندات من مديرة المدرسة التي تعمل بها المعلمة، تفيد بتقصير المدعية بعملها؛ ما أعطاها درجة 79‎%‎  في تقويم الأداء الوظيفي لعام 1435هـ، وهو ما نفته المعلمة الطرف الآخر في الدعوى، مؤكدة أنه غير صحيح، وأنها لا تعلم عن تلك القرارات شيئاً، ولم تُبلغ رسمياً بها، كما لم تُبلغ بدرجة تقويم الأداء الوظيفي الخاص بها لعام 1435هـ.
 
وبإثبات المعلمة لجدول المهام الموكلة بها، وإثبات إنجازها، وحصولها على بعض شهادات الشكر لبعض الأنشطة التي قامت بها بالمدرسة خلال ذلك العام، كسبت الدعوى ضد "التعليم"، وألزمت المحكمة الإدارية بحائل "تعليم حائل" بإلغاء قرار تقويم الأداء الوظيفي للمعلمة لعام 1435هـ، بعد أن تبين للدائرة أنه مشوب ببعض الملاحظات.
 
يذكر أن المعلمة حصلت على 95‎%‎  في عام 1433هـ، وعلى 92‎%‎  في عام 1434هـ، فيما حصلت على 79‎%‎  في عام 1435هـ على الرغم من تلقيها شهادات الشكر التي تؤكد تميزها، وكانت إحدى المشرفات على أكبر لوحة فنية في العالم تحمل أسماء الله الحسنى، والتي رسمتها طالبات مدارس التربية والتعليم في حائل عام 1432هـ، وأشاد بها أمير المنطقة.
 

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