"د. العويشق" يحاضر عن "التحديات الاقتصادية في الخليج" السبت المقبل

في محاضرة بمنتدى العُمري الثقافي

يستضيف "منتدى العُمري الثقافي" الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق، لإلقاء محاضرة بعنوان: " التحديات الاقتصادية لدول الخليج العربية ".

تقام المحاضرة مساء يوم السبت 14 من شهر جمادى الأولى 1438 هـ الموافق 11 من فبراير 2017م، بعد صلاة العشاء مباشرة في مقر منتدى العُمري الثقافي بحي الفلاح بمدينة الرياض.

ووجّه الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري " راعي المنتدى " دعوة مفتوحة للجميع، لحضور المحاضرة، التي تأتي في إطار البرامج الثقافية المتنوّعة واللقاءات العلمية التي دأب " منتدى العُمري الثقافي " على تنظيمها بمشاركة كوكبة من المفكرين والمختصين والأكاديميين والمثقفين، في عدد من الموضوعات الشرعية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية وغيرها.

يذكر أن المنتدى يبث برامجه عبر موقع البث الإسلاميhttp://www.omaryforum.com ، وعلى الأجهزة الذكيّة http://satel.sa/alomary .