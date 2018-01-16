د.الكملي في ضيافة الموسى

استضاف ديوان سعد وعبدالعزيز ابني عبدالله الموسى بالرياض الداعية المغربي المعروف د. سعيد الكملي، بحضور عدد من الأكاديميين والمثقفين.

واستهلت الجلسة بترحيب موسى بن عبدالعزيز الموسى بالكملي، والذي أشاد بالكملي وبأسلوبه في التعليم وفي الوعظ، وشكر له قبول الدعوة وحضوره إلى الديوان.

ثم تحدث د. سعيد الكملي عن أهمية الهمة العالية والحرص على العلم بمختلف التخصصات العلمية والشرعية والأدبية والتاريخية، وأن العلم كان أساس نهضة العرب والمسلمين، حيث كان العرب قبل رسالة الإسلام أمة محصورة في اهتمامات محددة، وليس لديها توجهات علمية أو إسهامات معرفية، فلما جاء الإسلام نهض بهم إلى المعرفة والعلم، وأسسوا نهضة علمية كبرى انتفعت بها البشرية جميعاً.

واختتم الكملي حديثه بالثناء على عبدالعزيز الموسى - رحمه الله - متحدثاً عن أخلاقه وأمانته وفعله للخير، وأنه أنموذج يحتذى في ذلك، داعياً التجار إلى الاقتداء به.

ثم جرى حوار مفتوح مع الشيخ الكملي، تداخل فيه مجموعة من الحضور، ليختم الموسى الأمسية بإهداء كتاب عن ترجمة والده عبدالعزيز الموسى رحمه الله للضيف.

و د. سعيد بن محمد الكملي من علماء المغرب، حيث ولد في مدينة الرباط عام ١٣٩٢ هـ وحاز على شهادة الماجستير، قبل أن يكمل دراسته العليا في الفقه، حيث نال الماجستير والدكتوراه في الفقه، وله درس مشهور في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس في مدينة الرباط بالمغرب.