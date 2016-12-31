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ذئب مفترس ينهش طفلاً ويتسبب في تنويمه بـ "مركزي عرعر"

جرح قطعي بيده اليمنى وحالته الصحية جيدة

تعرَّض طفل مساء أمس الجمعة لنهش من قبل ذئب مفترس في حديقة الحيوانات في مجمع "عرعر مول"، نقل على أثره إلى مستشفي عرعر المركزي.
 
وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي في صحة الحدود الشمالية ردًا على استفسار لـ"سبق": "إنَّ الطفل عبدالله بن محمد "٤ سنوات" أدخل  الإسعاف والطوارئ حوالي الساعه 7:30م إثر عض ذئب، ما أدى إلى جرح قطعي في اليد اليمنى".
 
وأضافت: "تمت معاينته من قبل الكادر الطبي وإعطاؤه العلاج اللازم وتنويمه في قسم الجراحة نساء للمراقبة والملاحظة، وهو في حالة صحية جيدة ولله الحمد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ذئب مفترس ينهش طفلاً ويتسبب في تنويمه بـ "مركزي عرعر"
سبق

تعرَّض طفل مساء أمس الجمعة لنهش من قبل ذئب مفترس في حديقة الحيوانات في مجمع "عرعر مول"، نقل على أثره إلى مستشفي عرعر المركزي.
 
وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي في صحة الحدود الشمالية ردًا على استفسار لـ"سبق": "إنَّ الطفل عبدالله بن محمد "٤ سنوات" أدخل  الإسعاف والطوارئ حوالي الساعه 7:30م إثر عض ذئب، ما أدى إلى جرح قطعي في اليد اليمنى".
 
وأضافت: "تمت معاينته من قبل الكادر الطبي وإعطاؤه العلاج اللازم وتنويمه في قسم الجراحة نساء للمراقبة والملاحظة، وهو في حالة صحية جيدة ولله الحمد".

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
10:18 PM
جرح قطعي بيده اليمنى وحالته الصحية جيدة

ذئب مفترس ينهش طفلاً ويتسبب في تنويمه بـ "مركزي عرعر"

A A A
خالد السويلمي - عرعر
29
49,656

تعرَّض طفل مساء أمس الجمعة لنهش من قبل ذئب مفترس في حديقة الحيوانات في مجمع "عرعر مول"، نقل على أثره إلى مستشفي عرعر المركزي.
 
وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي في صحة الحدود الشمالية ردًا على استفسار لـ"سبق": "إنَّ الطفل عبدالله بن محمد "٤ سنوات" أدخل  الإسعاف والطوارئ حوالي الساعه 7:30م إثر عض ذئب، ما أدى إلى جرح قطعي في اليد اليمنى".
 
وأضافت: "تمت معاينته من قبل الكادر الطبي وإعطاؤه العلاج اللازم وتنويمه في قسم الجراحة نساء للمراقبة والملاحظة، وهو في حالة صحية جيدة ولله الحمد".

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