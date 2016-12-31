ذئب مفترس ينهش طفلاً ويتسبب في تنويمه بـ "مركزي عرعر"

جرح قطعي بيده اليمنى وحالته الصحية جيدة

تعرَّض طفل مساء أمس الجمعة لنهش من قبل ذئب مفترس في حديقة الحيوانات في مجمع "عرعر مول"، نقل على أثره إلى مستشفي عرعر المركزي.



وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي في صحة الحدود الشمالية ردًا على استفسار لـ"سبق": "إنَّ الطفل عبدالله بن محمد "٤ سنوات" أدخل الإسعاف والطوارئ حوالي الساعه 7:30م إثر عض ذئب، ما أدى إلى جرح قطعي في اليد اليمنى".



وأضافت: "تمت معاينته من قبل الكادر الطبي وإعطاؤه العلاج اللازم وتنويمه في قسم الجراحة نساء للمراقبة والملاحظة، وهو في حالة صحية جيدة ولله الحمد".