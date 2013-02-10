ذوو سجين بحائل يناشدون بإكمال 5 ملايين تبقت من دية ابنهم

قبيلة شمر وأهل الخير جمعوا 12 مليون ريال

ناشد والدا السجين "فهد الزقدي الشمري" بحائل، أهلَ الخير بإكمال الدية المطلوبة على ابنهما والبالغة 17 مليونًا بقي منها فقط خمسة ملايين ريال.

وكان أبناء قبيلة شمر وأهل الخير قد جمعوا 12 مليون ريال منذ فتح الحساب قبل أربعة أشهر، فيما دشنت والدته وسم #ام_سجين_حايل_تنخاكم.

ورفع ذوو السجين "فهد"، شكرهم لوالد المُتوفى، مؤكدين أن مواقفهم النبيلة معروفة، والتي لا تخفى على أحد، وكل من سعى في قضية ابنهم، ومؤكدين أن ذلك غير مستغرب من أبناء قبيلة شمر وأبناء القبائل الأخرى.

كما ناشد ذوو السجين تدخل أهل الخير كافة؛ من دعاة، ومشايخ، ومصلحين للمساهمة في عِتق رقبة ابنهم في خمسة ملايين متبقية، وذلك بالمساهمة في الإيداع بالحساب الرسمي على بنك الراجحي "٥٩٥٦٠٨٠١٠٠٧٧١١٤" بحساب إمارة حائل في الراجحي.