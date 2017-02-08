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رئاسة "الأمر بالمعروف" تشارك بمعرض توعوي في "الجنادرية 31"

يحوي وثائق تاريخية وجناحاً تقنياً ويقدم إهداءات لزواره

تشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية31" بمعرض توعوي مكون من عدد من الأركان التوعوية والتعريفية وتوظّف التقنية البصرية حيث يحتوي المعرض على شاشات عرض ومواد توعوية وتوجيهية.

وتسعى الرئاسة من خلال المعرض إلى التوعية والتوجيه والتعريف بجهودها.

ويعرض في هذا القسم مجموعة من الأفلام التي تفعل جانب الوقاية الذاتية من خطر الفكر الضال، وحماية المجتمع من شروره إضافة إلى جناح يتعلق بالسحر، وآخر يتعلق بالجوانب التاريخية للهيئة يعرض وثائق تاريخية للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن -رحمه الله– ولأبنائه الملوك البررة تعكس مدى الدعم الذي تلقاه الرئاسة من قيادة هذه البلاد المباركة.

ويضم المعرض جناحاً تعريفياً بالمبادرات التطويرية التي أطلقها مؤخراً الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، إلى جانب جناح تقني يعرض حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها على شبكة المعلومات، وتطبيقات الرئاسة على الأجهزة الذكية.

ويقدم المعرض الذي يستمر طيلة أيام المهرجان لزواره إهداءات من المواد التوعوية والتوجيهية وعرض بعض المواد الإعلامية بالإضافة إلى بعض الهدايا للزوار.

وتأتي مشاركة الرئاسة بالمعرض بتوجيه ودعم من الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند؛ لإبراز ما وصلت إليه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وسمو ولي ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.

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رئاسة "الأمر بالمعروف" تشارك بمعرض توعوي في "الجنادرية 31"
سبق

تشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية31" بمعرض توعوي مكون من عدد من الأركان التوعوية والتعريفية وتوظّف التقنية البصرية حيث يحتوي المعرض على شاشات عرض ومواد توعوية وتوجيهية.

وتسعى الرئاسة من خلال المعرض إلى التوعية والتوجيه والتعريف بجهودها.

ويعرض في هذا القسم مجموعة من الأفلام التي تفعل جانب الوقاية الذاتية من خطر الفكر الضال، وحماية المجتمع من شروره إضافة إلى جناح يتعلق بالسحر، وآخر يتعلق بالجوانب التاريخية للهيئة يعرض وثائق تاريخية للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن -رحمه الله– ولأبنائه الملوك البررة تعكس مدى الدعم الذي تلقاه الرئاسة من قيادة هذه البلاد المباركة.

ويضم المعرض جناحاً تعريفياً بالمبادرات التطويرية التي أطلقها مؤخراً الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، إلى جانب جناح تقني يعرض حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها على شبكة المعلومات، وتطبيقات الرئاسة على الأجهزة الذكية.

ويقدم المعرض الذي يستمر طيلة أيام المهرجان لزواره إهداءات من المواد التوعوية والتوجيهية وعرض بعض المواد الإعلامية بالإضافة إلى بعض الهدايا للزوار.

وتأتي مشاركة الرئاسة بالمعرض بتوجيه ودعم من الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند؛ لإبراز ما وصلت إليه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وسمو ولي ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
02:58 PM
يحوي وثائق تاريخية وجناحاً تقنياً ويقدم إهداءات لزواره

رئاسة "الأمر بالمعروف" تشارك بمعرض توعوي في "الجنادرية 31"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية31" بمعرض توعوي مكون من عدد من الأركان التوعوية والتعريفية وتوظّف التقنية البصرية حيث يحتوي المعرض على شاشات عرض ومواد توعوية وتوجيهية.

وتسعى الرئاسة من خلال المعرض إلى التوعية والتوجيه والتعريف بجهودها.

ويعرض في هذا القسم مجموعة من الأفلام التي تفعل جانب الوقاية الذاتية من خطر الفكر الضال، وحماية المجتمع من شروره إضافة إلى جناح يتعلق بالسحر، وآخر يتعلق بالجوانب التاريخية للهيئة يعرض وثائق تاريخية للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن -رحمه الله– ولأبنائه الملوك البررة تعكس مدى الدعم الذي تلقاه الرئاسة من قيادة هذه البلاد المباركة.

ويضم المعرض جناحاً تعريفياً بالمبادرات التطويرية التي أطلقها مؤخراً الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، إلى جانب جناح تقني يعرض حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها على شبكة المعلومات، وتطبيقات الرئاسة على الأجهزة الذكية.

ويقدم المعرض الذي يستمر طيلة أيام المهرجان لزواره إهداءات من المواد التوعوية والتوجيهية وعرض بعض المواد الإعلامية بالإضافة إلى بعض الهدايا للزوار.

وتأتي مشاركة الرئاسة بالمعرض بتوجيه ودعم من الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند؛ لإبراز ما وصلت إليه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وسمو ولي ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.

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