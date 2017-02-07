"رئاسة الحرمين" تؤكد إزالة قطرات البنزين من كسوة الكعبة

بعدما حاول شخص مضطرب نفسياً إحراق نفسه اليوم

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إزالة أثر مادة البنزين التي تناثرت منها بعض قطرات على كسوة الكعبة.

وقالت رئاسة الحرمين: "قام أحد الأشخاص، يظهر ابتداءً أنه يعاني من مشكلات نفسية، برش مادة البنزين على نفسه قرب الكعبة المشرفة، ما أدى إلى تناثر بعض القطرات على كسوة الكعبة المشرفة من الجهة الغربية, وتم القبض على المذكور وتسليمه للجهات المختصة".

وأضافت: "قامت إدارة النظافة والفرش ومصنع كسوة الكعبة المشرفة بغسل أثر المادة, وقد كان ليقظة رجال الأمن الدور الكبير في إنهاء ما حدث".

وأردفت: "الرئاسة تهيب بالجميع تحري الدقة والتثبت والتريث وعدم التهويل والمبالغة, وأخذ المعلومة من الجهات المعنية".