رئاسة شؤون الحرمين تطلق "ومضات" على تويتر

ينشر نُخباً مختارة من أصول الدين وفروعه

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم حساب "ومضات من منبر الحرمين" على موقع "تويتر" إلى جانب حساب الرئاسة الرسمي, ويتولى حساب "ومضات من منبر الحرمين" نشر نُخبٍ مختارة من خُطب الحرمين الشريفين تجمع من أصول الدين وفروعه ومقاصده, وجوانب من التربية والأخلاق, وتتكون السلسلة مجموعة من إصدارات الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في علوم التربية, والعبادة والإيمان والعقيدة والأخلاق.



تأتي هذه السلسلة بإمضاءات أئمة وخطباء الحرمين الشريفين على هيئة تغريدات يومية تلامس الظروف الحياتية من توعية وإرشادات ومعالجة لقضايا اجتماعية وفكرية مصيرية وتربوية.