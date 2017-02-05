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رئيس "الشورى" يلتقي مواطنين تقدموا بمقترحات حول توطين الوظائف.. الثلاثاء

يستمع لمشاكل موظفي القطاع الخاص ويطّلع على المقترحات

يعقد مجلس الشورى بعد  غد الثلاثاء  اللقاء الأول لرئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مع عدد من مقدمي العرائض للمجلس من المواطنين حول توطين الوظائف :الفرص والمعوقات بحضور عدد من رؤساء اللجان المتخصصة المعنية ،وذلك في مقر المجلس بالرياض.

 

ويتناول اللقاء  عدة موضوعات من خلال محورين، أولهما الاستماع إلى الصعوبات التي تواجه  بعض الموظفين السعوديين في القطاع الخاص والمقترحات المقدمة لمعالجة أوضاعهم، أما المحور الثاني للقاء فسيتم فيه الاستماع إلى بعض المقترحات التي تسهم في تعزيز توطين وسعودة بعض القطاعات.

 

ويأتي هذا اللقاء في اطار جهود المجلس في   التواصل مع المواطنين مقدمي العرائض والاستفادة مما تتضمنه تلك العرائض من مقترحات ومعالجات  بناءة بما يعين المجلس على اتخاذ القرارات السديدة في الموضوعات  ذات العلاقة التي يدرسها، أو تبني  بعض المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس "الشورى" يلتقي مواطنين تقدموا بمقترحات حول توطين الوظائف.. الثلاثاء
سبق

يعقد مجلس الشورى بعد  غد الثلاثاء  اللقاء الأول لرئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مع عدد من مقدمي العرائض للمجلس من المواطنين حول توطين الوظائف :الفرص والمعوقات بحضور عدد من رؤساء اللجان المتخصصة المعنية ،وذلك في مقر المجلس بالرياض.

 

ويتناول اللقاء  عدة موضوعات من خلال محورين، أولهما الاستماع إلى الصعوبات التي تواجه  بعض الموظفين السعوديين في القطاع الخاص والمقترحات المقدمة لمعالجة أوضاعهم، أما المحور الثاني للقاء فسيتم فيه الاستماع إلى بعض المقترحات التي تسهم في تعزيز توطين وسعودة بعض القطاعات.

 

ويأتي هذا اللقاء في اطار جهود المجلس في   التواصل مع المواطنين مقدمي العرائض والاستفادة مما تتضمنه تلك العرائض من مقترحات ومعالجات  بناءة بما يعين المجلس على اتخاذ القرارات السديدة في الموضوعات  ذات العلاقة التي يدرسها، أو تبني  بعض المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
05:14 PM
يستمع لمشاكل موظفي القطاع الخاص ويطّلع على المقترحات

رئيس "الشورى" يلتقي مواطنين تقدموا بمقترحات حول توطين الوظائف.. الثلاثاء

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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يعقد مجلس الشورى بعد  غد الثلاثاء  اللقاء الأول لرئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مع عدد من مقدمي العرائض للمجلس من المواطنين حول توطين الوظائف :الفرص والمعوقات بحضور عدد من رؤساء اللجان المتخصصة المعنية ،وذلك في مقر المجلس بالرياض.

 

ويتناول اللقاء  عدة موضوعات من خلال محورين، أولهما الاستماع إلى الصعوبات التي تواجه  بعض الموظفين السعوديين في القطاع الخاص والمقترحات المقدمة لمعالجة أوضاعهم، أما المحور الثاني للقاء فسيتم فيه الاستماع إلى بعض المقترحات التي تسهم في تعزيز توطين وسعودة بعض القطاعات.

 

ويأتي هذا اللقاء في اطار جهود المجلس في   التواصل مع المواطنين مقدمي العرائض والاستفادة مما تتضمنه تلك العرائض من مقترحات ومعالجات  بناءة بما يعين المجلس على اتخاذ القرارات السديدة في الموضوعات  ذات العلاقة التي يدرسها، أو تبني  بعض المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.

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