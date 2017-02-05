رئيس اللجنة العليا لقرية عسير يتفقد جناح المنطقة بالجنادرية

أثنى على تميز المشاركات والانطلاقة الجادة لكافة الأركان والمعارض

تفقد رئيس الشؤون الخاصة بمكتب أمير منطقة عسير، رئيس اللجنة العليا لقرية عسير بالجنادرية، فيصل بن مشرف، عصر أمس السبت، قرية عسير المشاركة في مهرجان الجنادرية 31 .



وأثنى "ابن مشرف" على تميز المشاركات والانطلاقة الجادة لكافة الأركان والمعارض والفرق الشعبية وتناغم فرق العمل.



وأشار إلى أن القرية بحلتها الجديدة تأتي وفقا لتوجيهات أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، حفظه الله، بعد أن عقد عددا من الاجتماعات للبدء بمراحل التطوير للقرية بما يضمن تلبية تطلعات الزوار، لا سيما وأن القرية محطة أساسية لزوار الجنادرية وهو ما يجعلها أمام مسؤولية عظيمة للتوفيق بين تطلعات الزوار وعرض الإرث التاريخي والثقافي المتنوع الذي تزخر به منطقة عسير.



وأكد أن أمير عسير يتابع يوميا مجريات القرية ويحرص على أن تكون المشاركة على قدر تطلعات الزوار .



و تجول "ابن مشرف" في المعرض الرئيسي، وقصر بيشة، وقصر بلقرن، واستمع لشرح مفصل عن المشاركات هذا العام.