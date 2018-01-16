رئيس المخابرات الأمريكية ينتقد "ترامب" ويحذره من روسيا

وجه مدير المخابرات المركزية الأمريكية المنتهية ولايته "جون برينان" اليوم؛ انتقادًا لاذعًا للرئيس المنتخب "دونالد ترامب"، فى الأسبوع الذي سيتولى فيه الرئاسة، وحذره من إعفاء روسيا من تبعات أعمالها فى الفترة الأخيرة، وأن يتوخى الحذر فيما يقول.

ووفقًا لـ"اليوم السابع" قال "برينان" لبرنامج "فوكس نيوز صنداي": "التلقائية ليست أمرًا يحمي المصالح الأمنية الوطنية؛ لذلك عندما يتحدث أو يتخذ رد فعل يتعين عليه أن يتأكد من فهمه أن التداعيات والآثار على الولايات المتحدة قد تكون وخيمة".

وأضاف "برينان": "المسألة أكبر من مجرد ما يتعلق بالسيد "ترامب"؛ بل تتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية".