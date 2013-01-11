رئيس النيجر يغادر الرياض متوجهاً إلى المدينة المنورة

غادر رئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو، الرياض اليوم متوجهاً إلى المدينة المنورة.

وكان في وداعه بالصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي: وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي، وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو أمادو سونراي، ومندوب عن المراسم الملكية.