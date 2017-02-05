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رئيس الهلال الأحمر يشدد على المشاركة الفاعلة لخدمة زوار "الجنادرية"

أشاد بالجهود المبذولة في جناح الهيئة بالمهرجان الذي ترعاه "سبق"

شدد رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، على أن تكون مشاركة الهيئة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية"، متوافقة مع التطلعات والأهداف الموضوعة، لاسيما وأن المهرجان يرتاده أعداد كبيرة من الزوار ومن الوفود الأجنبية وهو ما يحفز منسوبي الهيئة لبذل مزيد من الجهد في المحافظة على سلامة وصحة زوار المهرجان.

 

جاء ذلك خلال زيارته لمقر جناح الهيئة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31" في دورته الحادية والثلاثين، والتقى خلال الزيارة برؤساء وأعضاء اللجان المشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة وتجول بين جنبات الجناح، حيث عبر عن إعجابه بما شاهد، وأشاد بالجهود التي أظهرت جناح الهيئة بهذا الشكل المميز.

 

وحرص رئيس الهيئة على الالتقاء بالمشاركين من منسوبي الهيئة في الجناح بالإضافة إلى الفرق التطوعية والفرق الإسعافية التي تقدم الخدمات الطبية والتوعوية والإسعافية في المهرجان لمحتاجيها من مرضى ومصابين، كما وقف على عربة القيادة المركزية والتي يتم خلالها استقبال وترحيل البلاغات للفرق الإسعافية داخل المهرجان.

 

واطلع الدكتور "القاسم"، خلال زيارته على سيارات الإسعاف المشاركة في المهرجان، بالإضافة إلى العربة التي يتم استخدامها في الكوارث، والقافلة التوعوية التي شاركت مؤخراً في عدد من المهرجانات والمناسبات في كافة أنحاء المملكة.

 

يُشار إلى أن "سبق" هي الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان للسنة الثالثة على التوالي، وخصصت فريق عمل إعلامياً لتغطية فعاليات المهرجان​، والجهات الحكومية المشاركة في المهرجان، ويتابع أنشطة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الراعية الرسمية للمهرجان.

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الهلال الأحمر يشدد على المشاركة الفاعلة لخدمة زوار "الجنادرية"
سبق

شدد رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، على أن تكون مشاركة الهيئة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية"، متوافقة مع التطلعات والأهداف الموضوعة، لاسيما وأن المهرجان يرتاده أعداد كبيرة من الزوار ومن الوفود الأجنبية وهو ما يحفز منسوبي الهيئة لبذل مزيد من الجهد في المحافظة على سلامة وصحة زوار المهرجان.

 

جاء ذلك خلال زيارته لمقر جناح الهيئة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31" في دورته الحادية والثلاثين، والتقى خلال الزيارة برؤساء وأعضاء اللجان المشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة وتجول بين جنبات الجناح، حيث عبر عن إعجابه بما شاهد، وأشاد بالجهود التي أظهرت جناح الهيئة بهذا الشكل المميز.

 

وحرص رئيس الهيئة على الالتقاء بالمشاركين من منسوبي الهيئة في الجناح بالإضافة إلى الفرق التطوعية والفرق الإسعافية التي تقدم الخدمات الطبية والتوعوية والإسعافية في المهرجان لمحتاجيها من مرضى ومصابين، كما وقف على عربة القيادة المركزية والتي يتم خلالها استقبال وترحيل البلاغات للفرق الإسعافية داخل المهرجان.

 

واطلع الدكتور "القاسم"، خلال زيارته على سيارات الإسعاف المشاركة في المهرجان، بالإضافة إلى العربة التي يتم استخدامها في الكوارث، والقافلة التوعوية التي شاركت مؤخراً في عدد من المهرجانات والمناسبات في كافة أنحاء المملكة.

 

يُشار إلى أن "سبق" هي الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان للسنة الثالثة على التوالي، وخصصت فريق عمل إعلامياً لتغطية فعاليات المهرجان​، والجهات الحكومية المشاركة في المهرجان، ويتابع أنشطة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الراعية الرسمية للمهرجان.

 

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
04:41 PM
أشاد بالجهود المبذولة في جناح الهيئة بالمهرجان الذي ترعاه "سبق"

رئيس الهلال الأحمر يشدد على المشاركة الفاعلة لخدمة زوار "الجنادرية"

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ياسر العتيبي - الرياض
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شدد رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، على أن تكون مشاركة الهيئة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية"، متوافقة مع التطلعات والأهداف الموضوعة، لاسيما وأن المهرجان يرتاده أعداد كبيرة من الزوار ومن الوفود الأجنبية وهو ما يحفز منسوبي الهيئة لبذل مزيد من الجهد في المحافظة على سلامة وصحة زوار المهرجان.

 

جاء ذلك خلال زيارته لمقر جناح الهيئة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31" في دورته الحادية والثلاثين، والتقى خلال الزيارة برؤساء وأعضاء اللجان المشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة وتجول بين جنبات الجناح، حيث عبر عن إعجابه بما شاهد، وأشاد بالجهود التي أظهرت جناح الهيئة بهذا الشكل المميز.

 

وحرص رئيس الهيئة على الالتقاء بالمشاركين من منسوبي الهيئة في الجناح بالإضافة إلى الفرق التطوعية والفرق الإسعافية التي تقدم الخدمات الطبية والتوعوية والإسعافية في المهرجان لمحتاجيها من مرضى ومصابين، كما وقف على عربة القيادة المركزية والتي يتم خلالها استقبال وترحيل البلاغات للفرق الإسعافية داخل المهرجان.

 

واطلع الدكتور "القاسم"، خلال زيارته على سيارات الإسعاف المشاركة في المهرجان، بالإضافة إلى العربة التي يتم استخدامها في الكوارث، والقافلة التوعوية التي شاركت مؤخراً في عدد من المهرجانات والمناسبات في كافة أنحاء المملكة.

 

يُشار إلى أن "سبق" هي الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان للسنة الثالثة على التوالي، وخصصت فريق عمل إعلامياً لتغطية فعاليات المهرجان​، والجهات الحكومية المشاركة في المهرجان، ويتابع أنشطة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الراعية الرسمية للمهرجان.

 

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