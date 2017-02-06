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رئيس "الهيئات" من الجنادرية: عملنا منظم وللرئاسة سجل حافل في الفعاليات

قال: لا قوام للناس في أمر دينهم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مبيناً أنه لا قوام للناس في أمر دينهم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن من اختصه الله -جل وعلا- بالقيام بهذه الشعيرة فهو في درب الأنبياء والمرسلين.

وأضاف، خلال لقائه أمس الأحد الأعضاء المشاركين في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31": أن الله جلَّ شأنه هيأ هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية التي قامت على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لإقامة معالم التوحيد ومكافحة الشرك والبدع، وأقامت هذا الجهاز المبارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يدل دلالة واضحة على المنهج القويم الذي قامت عليه هذه البلاد وهذه الدولة منذ أن أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله.

وأكد رئيس "الهيئات" تطلعه إلى أن تتميز مشاركة "الهيئة" في الجنادرية هذا العام كتميز هذا الجهاز، لافتاً إلى أهمية القيام بالأمر بالمعروف وفق القواعد الشرعية والأنظمة المرعية، وألا يترتب على إنكار المنكر ظهور منكر أكبر منه، وأن يؤمر بالمعروف وفق الدليل الشرعي بالعلم والبصيرة.

وأشار "السند" إلى أهمية القيام بالنصيحة وبيان الحق والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر، مبيناً أن ذلك من أعظم الطاعات والعبادات، لافتاً إلى التحلي بالصبر على ما يلاقي الآمر بالمعروف مع استصحاب الرفق واللين.

وأوضح "السند" قائلاً: إن عمل الهيئة قائم وفق أطر محددة وترتيبات منظمة للعمل، وإن هناك قنوات للتعامل مع ما قد يشكل على العاملين وفق تنسيق محكم، مشيداً بالتعاون المتكامل بين الرئاسة العامة ووزارة الحرس الوطني.

وأضاف: إن الرئاسة -بحمد الله- لديها سجل حافل ومميز بمشاركاتها على مستوى مناطق المملكة في كل المناسبات التي تقيمها الجهات الحكومية في كل منطقة.

وأشاد "السند" بمشاركة الرئاسة العامة، وأنها من الجهات المميزة في هذه الفعاليات، مما يدعو للتفاؤل بنجاح المشاركة في الجنادرية هذا العام بمشيئة الله.

وفي ختام حديثه دعا "السند" الله -جل وعلا- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي  العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الدعم والتأييد للرئاسة.

كما شكر "السند" الأمير متعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني على اهتمامه ودعمه لمشاركة الرئاسة في المهرجان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس "الهيئات" من الجنادرية: عملنا منظم وللرئاسة سجل حافل في الفعاليات
سبق

 أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مبيناً أنه لا قوام للناس في أمر دينهم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن من اختصه الله -جل وعلا- بالقيام بهذه الشعيرة فهو في درب الأنبياء والمرسلين.

وأضاف، خلال لقائه أمس الأحد الأعضاء المشاركين في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31": أن الله جلَّ شأنه هيأ هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية التي قامت على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لإقامة معالم التوحيد ومكافحة الشرك والبدع، وأقامت هذا الجهاز المبارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يدل دلالة واضحة على المنهج القويم الذي قامت عليه هذه البلاد وهذه الدولة منذ أن أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله.

وأكد رئيس "الهيئات" تطلعه إلى أن تتميز مشاركة "الهيئة" في الجنادرية هذا العام كتميز هذا الجهاز، لافتاً إلى أهمية القيام بالأمر بالمعروف وفق القواعد الشرعية والأنظمة المرعية، وألا يترتب على إنكار المنكر ظهور منكر أكبر منه، وأن يؤمر بالمعروف وفق الدليل الشرعي بالعلم والبصيرة.

وأشار "السند" إلى أهمية القيام بالنصيحة وبيان الحق والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر، مبيناً أن ذلك من أعظم الطاعات والعبادات، لافتاً إلى التحلي بالصبر على ما يلاقي الآمر بالمعروف مع استصحاب الرفق واللين.

وأوضح "السند" قائلاً: إن عمل الهيئة قائم وفق أطر محددة وترتيبات منظمة للعمل، وإن هناك قنوات للتعامل مع ما قد يشكل على العاملين وفق تنسيق محكم، مشيداً بالتعاون المتكامل بين الرئاسة العامة ووزارة الحرس الوطني.

وأضاف: إن الرئاسة -بحمد الله- لديها سجل حافل ومميز بمشاركاتها على مستوى مناطق المملكة في كل المناسبات التي تقيمها الجهات الحكومية في كل منطقة.

وأشاد "السند" بمشاركة الرئاسة العامة، وأنها من الجهات المميزة في هذه الفعاليات، مما يدعو للتفاؤل بنجاح المشاركة في الجنادرية هذا العام بمشيئة الله.

وفي ختام حديثه دعا "السند" الله -جل وعلا- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي  العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الدعم والتأييد للرئاسة.

كما شكر "السند" الأمير متعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني على اهتمامه ودعمه لمشاركة الرئاسة في المهرجان.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
11:03 AM
قال: لا قوام للناس في أمر دينهم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

رئيس "الهيئات" من الجنادرية: عملنا منظم وللرئاسة سجل حافل في الفعاليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مبيناً أنه لا قوام للناس في أمر دينهم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن من اختصه الله -جل وعلا- بالقيام بهذه الشعيرة فهو في درب الأنبياء والمرسلين.

وأضاف، خلال لقائه أمس الأحد الأعضاء المشاركين في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31": أن الله جلَّ شأنه هيأ هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية التي قامت على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لإقامة معالم التوحيد ومكافحة الشرك والبدع، وأقامت هذا الجهاز المبارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يدل دلالة واضحة على المنهج القويم الذي قامت عليه هذه البلاد وهذه الدولة منذ أن أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله.

وأكد رئيس "الهيئات" تطلعه إلى أن تتميز مشاركة "الهيئة" في الجنادرية هذا العام كتميز هذا الجهاز، لافتاً إلى أهمية القيام بالأمر بالمعروف وفق القواعد الشرعية والأنظمة المرعية، وألا يترتب على إنكار المنكر ظهور منكر أكبر منه، وأن يؤمر بالمعروف وفق الدليل الشرعي بالعلم والبصيرة.

وأشار "السند" إلى أهمية القيام بالنصيحة وبيان الحق والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر، مبيناً أن ذلك من أعظم الطاعات والعبادات، لافتاً إلى التحلي بالصبر على ما يلاقي الآمر بالمعروف مع استصحاب الرفق واللين.

وأوضح "السند" قائلاً: إن عمل الهيئة قائم وفق أطر محددة وترتيبات منظمة للعمل، وإن هناك قنوات للتعامل مع ما قد يشكل على العاملين وفق تنسيق محكم، مشيداً بالتعاون المتكامل بين الرئاسة العامة ووزارة الحرس الوطني.

وأضاف: إن الرئاسة -بحمد الله- لديها سجل حافل ومميز بمشاركاتها على مستوى مناطق المملكة في كل المناسبات التي تقيمها الجهات الحكومية في كل منطقة.

وأشاد "السند" بمشاركة الرئاسة العامة، وأنها من الجهات المميزة في هذه الفعاليات، مما يدعو للتفاؤل بنجاح المشاركة في الجنادرية هذا العام بمشيئة الله.

وفي ختام حديثه دعا "السند" الله -جل وعلا- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي  العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الدعم والتأييد للرئاسة.

كما شكر "السند" الأمير متعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني على اهتمامه ودعمه لمشاركة الرئاسة في المهرجان.

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