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رئيس الهيئة العامة للرياضة يستقبل الوفد الرياضي لبطولة "كلنا جنود للوطن"

استقبل الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اليوم الوفد الرياضي لبطولة "كلنا جنود للوطن" من محافظة الأحساء.
وقدم الوفد برئاسة المهندس ناجي المري شرحاً تفصيلياً للبطولة وأهدافها الرامية لدعم جنود الوطن من خلال الرياضة.
وضم الوفد راشد المري، هاني الحوطي، وليد الذياب، عبدالرحمن الدراج، محمد الدوسري، بدر الرجيب، صلاح الصالح، صادق المعيلي، ومحمد البن حمد.
حضر اللقاء وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة عبداللطيف الهريش.
 

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رئيس الهيئة العامة للرياضة يستقبل الوفد الرياضي لبطولة "كلنا جنود للوطن"
سبق

استقبل الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اليوم الوفد الرياضي لبطولة "كلنا جنود للوطن" من محافظة الأحساء.
وقدم الوفد برئاسة المهندس ناجي المري شرحاً تفصيلياً للبطولة وأهدافها الرامية لدعم جنود الوطن من خلال الرياضة.
وضم الوفد راشد المري، هاني الحوطي، وليد الذياب، عبدالرحمن الدراج، محمد الدوسري، بدر الرجيب، صلاح الصالح، صادق المعيلي، ومحمد البن حمد.
حضر اللقاء وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة عبداللطيف الهريش.
 

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
09:14 PM

رئيس الهيئة العامة للرياضة يستقبل الوفد الرياضي لبطولة "كلنا جنود للوطن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اليوم الوفد الرياضي لبطولة "كلنا جنود للوطن" من محافظة الأحساء.
وقدم الوفد برئاسة المهندس ناجي المري شرحاً تفصيلياً للبطولة وأهدافها الرامية لدعم جنود الوطن من خلال الرياضة.
وضم الوفد راشد المري، هاني الحوطي، وليد الذياب، عبدالرحمن الدراج، محمد الدوسري، بدر الرجيب، صلاح الصالح، صادق المعيلي، ومحمد البن حمد.
حضر اللقاء وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة عبداللطيف الهريش.
 

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