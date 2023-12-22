رئيس الوزراء اليمني يُلغي قرارات للانقلابيين بفصل صحفيين

وجّه بصرف مرتباتهم اعتباراً من شهر نوفمبر الماضي

أصدر رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ‏تعليماته بإلغاء كل الإجراءات التعسفية التي اتخذتها مليشيا ‏الحوثي و"صالح" الانقلابية في حق 39 صحفياً يعملون في وكالة ‏الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وقال "بن دغر": "إجراءات الفصل من ‏الوظيفة العامة التي مارستها المليشيات الانقلابية بحق ‏الصحفيين منذ سيطرتها على صنعاء؛ لاغية وغير قانونية ‏وباطلة".‏

ووجّه رئيس الوزراء اليمني بصرف مرتبات الصحفيين؛ اعتباراً من شهر نوفمبر الماضي.