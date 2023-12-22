رئيس الوزراء اليمني يُلغي قرارات للانقلابيين بفصل صحفيين
وجّه بصرف مرتباتهم اعتباراً من شهر نوفمبر الماضي
أصدر رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، تعليماته بإلغاء كل الإجراءات التعسفية التي اتخذتها مليشيا الحوثي و"صالح" الانقلابية في حق 39 صحفياً يعملون في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وقال "بن دغر": "إجراءات الفصل من الوظيفة العامة التي مارستها المليشيات الانقلابية بحق الصحفيين منذ سيطرتها على صنعاء؛ لاغية وغير قانونية وباطلة".
ووجّه رئيس الوزراء اليمني بصرف مرتبات الصحفيين؛ اعتباراً من شهر نوفمبر الماضي.
رئيس الوزراء اليمني يُلغي قرارات للانقلابيين بفصل صحفيين
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2016-12-22
أصدر رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، تعليماته بإلغاء كل الإجراءات التعسفية التي اتخذتها مليشيا الحوثي و"صالح" الانقلابية في حق 39 صحفياً يعملون في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وقال "بن دغر": "إجراءات الفصل من الوظيفة العامة التي مارستها المليشيات الانقلابية بحق الصحفيين منذ سيطرتها على صنعاء؛ لاغية وغير قانونية وباطلة".
ووجّه رئيس الوزراء اليمني بصرف مرتبات الصحفيين؛ اعتباراً من شهر نوفمبر الماضي.
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
01:21 PM
وجّه بصرف مرتباتهم اعتباراً من شهر نوفمبر الماضي
رئيس الوزراء اليمني يُلغي قرارات للانقلابيين بفصل صحفيين
أصدر رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، تعليماته بإلغاء كل الإجراءات التعسفية التي اتخذتها مليشيا الحوثي و"صالح" الانقلابية في حق 39 صحفياً يعملون في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وقال "بن دغر": "إجراءات الفصل من الوظيفة العامة التي مارستها المليشيات الانقلابية بحق الصحفيين منذ سيطرتها على صنعاء؛ لاغية وغير قانونية وباطلة".
ووجّه رئيس الوزراء اليمني بصرف مرتبات الصحفيين؛ اعتباراً من شهر نوفمبر الماضي.