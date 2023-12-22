رئيس جامبيا رافضاً التنحي: لا يحرمني من الانتصار إلا الله

رفض رئيس جامبيا يحيى جامع التنحي عن السلطة، منددا بوساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي تهدف لحمله على ترك السلطة بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية.



وحسب موقع "روسيا اليوم"، تمثل التصريحات التي أدلى بها جامع فى التلفزيون الرسمي الثلاثاء 20 ديسمبر، تشديدا لموقفه. وأكد تمسكه بمنصبه قائلا: "أنا لست جبانا، لا يمكن انتهاك حقوقي، هذا موقفي ولا أحد يستطيع أن يحرمني من الانتصار إلا الله".



وكان جامع قد قبل في البداية بنتيجة الانتخابات، لكنه تراجع في التاسع من الشهر الجاري عن موقفه. وقال إنه سيطعن أمام المحكمة العليا على نتائج الانتخابات التي قال إنها اعترتها مخالفات.



وقد أظهرت نتيجة الانتخابات الرئاسية التي نُظمت في الأول من الشهر الجاري حصول المعارض أداما بارو على 45.5 % من الأصوات مقابل حصول الرئيس المنتهية ولايته على 36.7% من أصوات الناخبين.