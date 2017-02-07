رئيس جمهورية تتارستان يغادر الرياض متوجهاً لجدة

غادر الرئيس رستم نورجاليفتش مينخانوف رئيس جمهورية تتارستان الرياض، اليوم، متوجها إلى جدة.



وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة أوليغ أوزيروف، ومندوب عن المراسم الملكية.