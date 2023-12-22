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رئيس جمهورية مالي يشيد بمتانة العلاقات مع المملكة

خلال تلقيه أوراق اعتماد السفير السعودي المعيَّن بدولته

 أشاد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية مالي، بمتانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مالي، وما تلقاه من دعم تنموي، متطلعًا إلى تعزيز تلك العلاقات في المجالات كافة، والشراكة الاستراتيجية، ومثمنًا دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في خدمة الإسلام والمسلمين، وما تقدمه المملكة العربية السعودية لبلاده، وكذلك دعم ووقوف جمهورية مالي مع المملكة العربية السعودية.
 
جاء ذلك خلال تسلُّم فخامته مساء اليوم بالقصر الجمهوري أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي المعيَّن مسعود بن علي العرابي الحارثي، بحضور وزير الخارجية عبدالله جوب، والأمين العام لرئاسة الجمهورية المستشار الدبلوماسي لفخامته ورئيس المراسم إسماعيل ميقار.
 
ووصف السفير الحارثي في تصريح صحفي العلاقات الثنائية بين البلدين بأنها راسخة ومتينة، وأنموذج للعلاقات الدولية، وقال إنه وجد دعمًا ومساندة من فخامته لأداء مهامه في جمهورية مالي. مؤكدًا أنها ستزيد من دعم وتوثيق العلاقات المميزة والتاريخية بين البلدين الشقيقين. 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جمهورية مالي يشيد بمتانة العلاقات مع المملكة
سبق

 أشاد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية مالي، بمتانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مالي، وما تلقاه من دعم تنموي، متطلعًا إلى تعزيز تلك العلاقات في المجالات كافة، والشراكة الاستراتيجية، ومثمنًا دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في خدمة الإسلام والمسلمين، وما تقدمه المملكة العربية السعودية لبلاده، وكذلك دعم ووقوف جمهورية مالي مع المملكة العربية السعودية.
 
جاء ذلك خلال تسلُّم فخامته مساء اليوم بالقصر الجمهوري أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي المعيَّن مسعود بن علي العرابي الحارثي، بحضور وزير الخارجية عبدالله جوب، والأمين العام لرئاسة الجمهورية المستشار الدبلوماسي لفخامته ورئيس المراسم إسماعيل ميقار.
 
ووصف السفير الحارثي في تصريح صحفي العلاقات الثنائية بين البلدين بأنها راسخة ومتينة، وأنموذج للعلاقات الدولية، وقال إنه وجد دعمًا ومساندة من فخامته لأداء مهامه في جمهورية مالي. مؤكدًا أنها ستزيد من دعم وتوثيق العلاقات المميزة والتاريخية بين البلدين الشقيقين. 
 

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
11:54 PM
خلال تلقيه أوراق اعتماد السفير السعودي المعيَّن بدولته

رئيس جمهورية مالي يشيد بمتانة العلاقات مع المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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 أشاد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية مالي، بمتانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مالي، وما تلقاه من دعم تنموي، متطلعًا إلى تعزيز تلك العلاقات في المجالات كافة، والشراكة الاستراتيجية، ومثمنًا دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في خدمة الإسلام والمسلمين، وما تقدمه المملكة العربية السعودية لبلاده، وكذلك دعم ووقوف جمهورية مالي مع المملكة العربية السعودية.
 
جاء ذلك خلال تسلُّم فخامته مساء اليوم بالقصر الجمهوري أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي المعيَّن مسعود بن علي العرابي الحارثي، بحضور وزير الخارجية عبدالله جوب، والأمين العام لرئاسة الجمهورية المستشار الدبلوماسي لفخامته ورئيس المراسم إسماعيل ميقار.
 
ووصف السفير الحارثي في تصريح صحفي العلاقات الثنائية بين البلدين بأنها راسخة ومتينة، وأنموذج للعلاقات الدولية، وقال إنه وجد دعمًا ومساندة من فخامته لأداء مهامه في جمهورية مالي. مؤكدًا أنها ستزيد من دعم وتوثيق العلاقات المميزة والتاريخية بين البلدين الشقيقين. 
 

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